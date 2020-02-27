Hospitality Business Day — это серия деловых мероприятий для профессионалов индустрии гостеприимства. Отельеры и рестораторы на этой образовательной площадке собираются, чтобы обменяться опытом, послушать топовых экспертов, представить свою продукцию на выставке.

Ингушский курорт представляют управляющий гостиницы «Армхи» Ахмед Баркинхоев, управляющий гостиницы «Чайка» Руслан Цуров и шеф-повар ресторана «Эрзи» Ильхом Джумабаев.

В Минеральных Водах в очередной раз проходит деловое мероприятие для профессионалов индустрии гостеприимства (рестораторов и отельеров) общероссийской серии Hospitality Business Day.

Hospitality Business Day — серия ежегодных деловых мероприятий для профессионалов индустрии гостеприимства. Это актуальные тенденции, современные решения и интересные предложения для рестораторов и отельеров, познакомиться с которыми можно в удобной и доступной форме (свободный вход), не покидая пределов своего города и региона. Проводится 10 мероприятий в год в разных городах.

Уже более 28 мероприятий Hospitality Business Day успешно состоялись в Сочи, Ялте, Кисловодске, Краснодаре, Анапе, Казани, Уфе, Самаре, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Грозном, Барнауле, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге и других городах.

В образовательной части мероприятия выступают эксперты федерального уровня с эксклюзивной информацией и проходят тематические «круглые столы». На площадке для переговоров представлены предложения от 50 ведущих федеральных и местных поставщиков сегмента HoReCa. В таком составе поставщики никогда прежде не были представлены на территории Северо-Кавказского федерального округа.

Мероприятие полезно для посещения собственникам и руководителям средств размещения и предприятий общественного питания, а также ключевым специалистам данных предприятий: руководителям службы закупок, главным инженерам, руководителям номерного фонда и службы питания, шеф-поварам, руководителям по продажам и маркетингу. Вход на мероприятие свободный, оплата не взимается. Ограничений на количество гостей от одного предприятия не предусмотрено.

На мероприятии присутствуют гости из других городов Ставропольского края и Северо-Кавказского федерального округа. Минеральные Воды для проведения форума выбран не случайно. Это — логистический центр, главный транспортный хаб для всего Северного Кавказа. Именно поэтому здесь расположен аэропорт. Наиболее правильное место проведения события, когда нужно собрать вместе весь СКФО.

Новый современный комплекс «Минводы ЭКСПО» — крупнейший выставочный комплекс в Северо-Кавказском федеральном округе. Уникальное архитектурное решение и современная инфраструктура позволяют проводить здесь мероприятия на самом высоком уровне.