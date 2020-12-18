Помимо руководителей органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, реализующих государственную молодежную политику, участниками мероприятия стали представители аппаратов полномочных представителей Президента Российской Федерации в федеральных округах, представители президентской платформы АНО «Россия — страна возможностей», всероссийских некоммерческих организаций, НКО и партнеры Росмолодежи.

16 декабря совещание открыли руководитель Федерального агентства по делам молодёжи Александр Бугаев и губернатор Тюменской области Александр Моор. Губернатор обратился к участникам с приветственным словом. Он отметил, что молодежные сообщества региона стали надежными союзниками власти в борьбе с коронавирусом. Они первыми перешли в онлайн и запустили образовательные, творческие проекты. Активно включились в работу волонтерского движения «Мы вместе». Действующие региональные центры поддержки этого движения вошли в число лидеров по всем направлениям добровольчества в рейтинге Ассоциации волонтёрских центров.

«Мы обсудим, что получилось в этом году, как прошли мероприятия, как реализуются программы поддержки молодежи, наметим планы на будущее. Этот год нас многому научил, и мы корректируем подходы к своей работе», — сказал руководитель Федерального агентства по делам молодёжи Александр Бугаев.

Как сообщила пресс-служба Коммолодёжи Ингушетии, программа первого дня была нацелена на подведение итогов работы всех направлений деятельности департаментов по делам молодежи и включала в себя обсуждение успехов в проведении Года памяти и славы, реализации проектов АНО «Россия — страна возможностей», итогов деятельности общественного совета при Федеральном агентстве по делам молодежи и транслирование полученного опыта в регионы.

На базе общественного совета был проведен первичный мониторинг региональных общественных советов, в результате которых разработаны практические рекомендации.

По словам Анзора Мархиева, на семинаре были затронуты такие темы, как грантовые конкурсы 2020 года, цифровизация процессов в сфере работы с молодежью, приоритеты современной государственной молодежной политики, методики прогнозирования и моделирования работы с молодежью, реализация национальных проектов.

Второй день семинара-совещания начался с широкого обсуждения опыта работы с НКО и наиболее успешных практик организации мероприятий с применением дистанционных технологий. Дискуссия позволила руководителям общественных объединений подвести ключевые итоги 2020 года, что поможет грамотно выстроить направления деятельности в предстоящем году. Также на полях семинара прошло расширенное заседание рабочей группы Государственного совета Российской Федерации по направлению «Молодежная политика».

Члены рабочей группы подвели итоги реализации молодежной политики за 2020 год и наметили планы на будущее. Организаторами всероссийского семинара-совещания выступили Федеральное агентство по делам молодежи совместно с Департаментом по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области.