О влиянии пандемии Covid-19 на туризм в России газете «Ингушетия» рассказала доцент кафедры менеджмента и предпринимательского права Северо-Кавказского института-филиала РАНХиГС, кандидат социологических наук Ирина Долгова.

«Согласно паспорту нацпроекта, он включает в себя три федеральных проекта: «Создание качественного и разнообразного турпродукта на всей территории страны», «Повышение доступности туристического продукта» и «Совершенствование управления в сфере туризма». Стоимость его реализации составит 629 млрд руб.

В целом в рамках нацпроекта планируется решить вопросы с дорожной, транспортной и коммунальной инфраструктурой, создать привлекательные условия для инвестиций в создание качественного номерного фонда средств размещения, обеспечить формирование целостного туристского пространства в центрах городов.

«В настоящее время серьезной проблемой является организация статистического учета туристов, что не позволяет быстро принимать адекватные управленческие решения. Пути ее преодоления — разработка алгоритма сбора и анализа информации о турпотоке», — подчеркнула Ирина Долгова.

По её словам, реальной возможностью быстрого восстановления отрасли после окончания пандемии является внедрение электронных въездных виз, что, по расчетам Ростуризма, даст колоссальный толчок развитию индустрии гостеприимства. Создание центра маркетинговых компетенций придаст продвижению отечественных туристских брендов комплексный характер — то, чего так ему не хватало все последние годы. Этой цели будет служить и создание полноценной цифровой платформы, функционал которой позволит потенциальному туристу из любой страны мира самостоятельно сформировать индивидуальный тур.

«Однако все это планы на будущее. А что сегодня? Сегодня туристский рынок переориентировался на внутренний туризм. В текущем году запуск чартерных рейсов, программа кэшбэка и создание доступных продуктов позволили компаниям остаться на плаву, а некоторые регионы даже смогли увеличить турпоток. Однако без пролонгирования мер поддержки отрасли не обойтись и в следующем году», — обратила внимание доцент Ирина Долгова.

Она также отметила, что пандемия для туристской отрасли страны стала не только проверкой на прочность. Очевидно, что после пандемии отрасль будет другой — на рынке останутся только те компании, которые имели финансовую «подушку безопасности» и смогли быстро адаптироваться к новым условиям.

Пандемия, как любая кризисная ситуация, дает новые возможности для развития внутреннего туризма. Сможет ли отрасль воспользоваться ими, пока закрыты выездные направления?