Туристский рынок переориентировался на внутренний туризм

О влиянии пандемии Covid-19 на туризм в России газете «Ингушетия» рассказала кандидат социологических наук Ирина Долгова

0

За время пандемии туристская отрасль страны потеряла почти 60% своих доходов, поэтому государство готово оказать отрасли помощь и поддержать разработанный Ростуризмом национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства», рассчитанный до 2030 года.

О влиянии пандемии Covid-19 на туризм в России газете «Ингушетия» рассказала доцент кафедры менеджмента и предпринимательского права Северо-Кавказского института-филиала РАНХиГС, кандидат социологических наук Ирина Долгова.

«Согласно паспорту нацпроекта, он включает в себя три федеральных проекта: «Создание качественного и разнообразного турпродукта на всей территории страны», «Повышение доступности туристического продукта» и «Совершенствование управления в сфере туризма». Стоимость его реализации составит 629 млрд руб.

В целом в рамках нацпроекта планируется решить вопросы с дорожной, транспортной и коммунальной инфраструктурой, создать привлекательные условия для инвестиций в создание качественного номерного фонда средств размещения, обеспечить формирование целостного туристского пространства в центрах городов.

«В настоящее время серьезной проблемой является организация статистического учета туристов, что не позволяет быстро принимать адекватные управленческие решения. Пути ее преодоления — разработка алгоритма сбора и анализа информации о турпотоке», — подчеркнула Ирина Долгова.

По её словам, реальной возможностью быстрого восстановления отрасли после окончания пандемии является внедрение электронных въездных виз, что, по расчетам Ростуризма, даст колоссальный толчок развитию индустрии гостеприимства. Создание центра маркетинговых компетенций придаст продвижению отечественных туристских брендов комплексный характер — то, чего так ему не хватало все последние годы. Этой цели будет служить и создание полноценной цифровой платформы, функционал которой позволит потенциальному туристу из любой страны мира самостоятельно сформировать индивидуальный тур.

«Однако все это планы на будущее. А что сегодня? Сегодня туристский рынок переориентировался на внутренний туризм. В текущем году запуск чартерных рейсов, программа кэшбэка и создание доступных продуктов позволили компаниям остаться на плаву, а некоторые регионы даже смогли увеличить турпоток. Однако без пролонгирования мер поддержки отрасли не обойтись и в следующем году», — обратила внимание доцент Ирина Долгова.

Она также отметила, что пандемия для туристской отрасли страны стала не только проверкой на прочность. Очевидно, что после пандемии отрасль будет другой — на рынке останутся только те компании, которые имели финансовую «подушку безопасности» и смогли быстро адаптироваться к новым условиям.

Пандемия, как любая кризисная ситуация, дает новые возможности для развития внутреннего туризма. Сможет ли отрасль воспользоваться ими, пока закрыты выездные направления?

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Ансамбль «Сийг» из Ингушетии — обладатель Гран-при фестиваля-конкурса «Grand Fiesta» в Испании
Владимир Путин поддержал предложение партии «Единая Россия» сделать 31 декабря выходным днем
Полпред Юрий Чайка поблагодарил гендиректора «Россети Северный Кавказ» Виталия Иванова за профессионализм
Почти 4 тысячи ученических мест создали в Ингушетии в рамках нацпроекта в 2020 году
Размер материнского капитала в 2021 году увеличится
В Национальной библиотеке Ингушетии проходит выставка к 65-летию со дня рождения народного поэта Магомеда Вышегурова
Комитет по туризму Ингушетии провёл очередной инфотур
Посторонний не пройдет: первый умный домофон «Ростелекома» с системой распознавания лиц установлен в Сочи
В Ингушетии после гибели человека из-за хлопка газа возбуждено уголовное дело
В Малгобеке борются с незаконной уличной торговлей
Ингушские боксеры завоевали 6 наград на всероссийском турнире в КБР

Главное

Яндекс.Метрика

 