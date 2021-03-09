Представителям гостиничного, курортного, ресторанного бизнеса, общественных организаций, включая общереспубликанское движение «Волонтеры туризма», а также органов исполнительной и муниципальной власти был представлен доклад руководителя туристического ведомства республики Беслана Мизиева «Об итогах деятельности Комтуризма за 2020 год, а также перспективах развития отрасли на 2021 год».

«Для дальнейшего успешного развития отрасли необходимо решение первоочередных задач, и это не только создание качественной туристской инфраструктуры и совершенствование сферы услуг и кадровой политики», — отметил Беслан Мизиев.

«Комтуризма проводится комплексная работа в синергии власти, бизнеса и общества. Это инвестиции, наращивание качества и количества средств размещения туристов, это улучшение качества туристских услуг, увеличение предпринимательских и общественных инициатив», — сообщила газете Ингушетия" пресс-служба отраслевого ведомства.

В ходе коллегии вице-премьер Республики Ингушетия Олег Фурсов отметил важнейшие задачи, на которых стоит заострить внимание, прозвучали также конструктивные предложения по улучшению сферы туризма.

Одним из безусловно важных импульсов, которые сложившаяся ситуация с пандемией привнесла в развитие туристической отрасли, стала ориентация игроков рынка и российских туристов на внутренний туризм. Многие россияне прошлым летом открыли для себя новое направление внутри страны, отправившись в Ингушетию.

Открывать для себя Ингушетию — это как открывать целый мир: уникальное культурно-историческое наследие, шикарную природу, самобытную этнику, традиции и обычаи народа. В создавшихся благоприятных условиях необходимо дать колоссальный толчок всем процессам по формированию в республике целой индустрии гостеприимства и созданию условий для комфортных, разнообразных и доступных путешествий, чтобы российские и зарубежные туристы могли с удовольствием открывать для себя прекрасную, неповторимую Ингушетию.

После пандемии начинается новый этап конкуренции в туризме, который приведет к абсолютно новому распределению ресурсов на этом рынке. Туристы станут отдавать предпочтение турам в группах на внутренних курортах. Готовы ли мы к такому развитию сферы туризма?

В туристической отрасли Ингушетии ещё немало проблем. Нет сети недорогих гостиниц в шаговой доступности от основных туристических маршрутов. Номерной фонд, например, курорта «Армхи» не так уж велик. На самих маршрутах зачастую отсутствуют санитарные узлы, недорогие закусочные.

То же можно сказать и про Магас — основную равнинную достопримечательность. Пафосные рестораны и гостиницы не всем по карману. Индустрия развлечений и сервис хромает. Также соотношение «цена — качество» должно соблюдаться. Решение этих проблем привлечёт именно массового туриста, а не отдельные группы туристов по интересам. Так называемый массовый турист и даст долгожданный качественный толчок развитию всех смежных отраслей экономики республики, повысит благосостояние наших людей.