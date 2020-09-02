В минувшие выходные мы решили провести отдых в горах. С этой целью позвонили в ЛОК «Армхи». С другого конца провода нам вежливо ответили, что мест на выходные дни нет, все номера забронированы, и предложили возможные варианты на вторник и среду. Но будничные дни нас нисколько не разочаровали. Даже наоборот. К примеру, людей было намного меньше, и в ресторане «Эрзи» («Орёл»), что на самой высокой точке курорта, можно было спокойно отужинать. Однако ожидание обеда даже в будни растянулось на два часа — все столы были заняты. Но время пронеслось быстро, пока мы наслаждались прекрасными видами и дышали чистым горным воздухом.

Но обо всём по порядку.

Коротко об истории курорта

Курорт «Армхи» расположен в заповедной зоне горной Ингушетии в окружении Кавказских гор. Гостиничный комплекс построен в 1999 году турецкой строительной компанией «Summa». Хотя предыстория курорта начинается с конца 20-х годов прошлого столетия, когда была образована Ингушская автономная область.

Ингушетия в те годы остро нуждалась в лечебных учреждениях. На Джейрахское ущелье, а точнее на Солнечную долину, окружённую цепью горных вершин, сосновыми лесами, с чистым горным воздухом и архитектурными башенными строениями обратил внимание заведующий отделом здравоохранения Ингушетии Абдул-Хамид Тангиев. Он приложил немало сил, чтобы развеять сомнения местных и высокопоставленных чиновников, и добился строительства курорта. Ему на тот момент было 22 года. Благодаря его усилиям был также построен завод минеральных вод в селении Ачалуки и благоустроена территория горячего источника.

В 1925 году в село Армхи, которое в те годы называлось Мохкате, приехала московская делегация — профессора медицины, физики, климатологи, которые дали заключение на организацию высокогорной климатической станции, где будут лечиться от легочного, костного и детского туберкулеза. В 1926 году в Ингушетию прибыли члены ВЦИК СССР: А. Микоян, А. Рыков, Г. Чичерин и другие. Абдул-Хамид Тангиев показал наркому иностранных дел Георгию Чичерину на Столовую гору и сказал, что за ней начинается горная Ингушетия, где и планируется построить «русскую Швейцарию». Совнарком поддержал идею создания курорта, и вскоре народный комиссар здравоохранения РСФСР Николай Семашко вручил в Москве Тангиеву ассигнационный лист на 100 тысяч рублей, а также выделил группу медработников и медицинское оборудование.

Строительство курорта возглавил подрядчик Амирхан Льянов. Проект составил инженер Ибрагим Базоркин. Основной стройматериал брали из местной сосны. Дорогу длиной 7 км прокладывали через скалы. Строили здание санатория, прокладывали водопровод, благоустраивали сосновый лес. Работа шла днем и ночью. В горах стоял непрерывный гул. Взрывался скальный грунт. И уже к концу 1926 года дорога была закончена, а в начале 1927 года был готов и санаторий из четырех корпусов, в центре которого возвышалась башня — корпус-дача М. Калинина (здесь Идрис Базоркин написал свой знаменитый роман «Из тьмы веков»). Через реку Терек был построен железобетонный арочный мост, а через реку Армхи — два деревянных моста.

15 июня 1928 года курорт «Армхи» был открыт. Эта была первая ингушская горная здравница. Весь народ съехался на праздник: кто пешком, кто верхом, кто на арбах. На открытие приехали гости из Москвы и всех соседних республик Кавказа и Закавказья. Возглавил курорт И. Мальсагов, а Абдул-Хамид Тангиев уехал учиться в Ленинградский институт гражданских инженеров.

После депортации курорт «Армхи» переименовали в «Дарьял» и передали Грузинской АССР. В 1958 году, когда была восставлена ЧИАССР, вместе с санаторием вернули и прежнее название «Армхи». Курорт стал работать как республиканский противотуберкулезный санаторий. Но на его развитие республика не выделяла средства. Постепенно курорт приходил в упадок. Точку в этом деле поставил 1980 год, когда его передали предприятию «Уренгойгаз».

В 1998 году, когда уже была образована Республики Ингушетия, правительство решило создать лечебно-оздоровительный комплекс с названием «Джейрах». Семиэтажное здание гостиничного комплекса построили на склоне горы. Оно стало достопримечательностью и гордостью республики. В 1999 году ЛОК «Джейрах» принял первых отдыхающих. В 2008 году курорту вернули старое название «Армхи». В 2011 году Ингушетия была включена в федеральный проект по развитию курортов Северного Кавказа. С этого момента началась новая история «Армхи».

В 2012 году в рамках проекта по созданию туристического кластера, в «Армхи» был построен горнолыжный курорт. Рядом с лечебно-оздоровительным комплексом появились горнолыжная трасса длиной 1200 метров, а также 600-метровая канатная дорога и бассейн под открытым небом.

Впечатления от пребывания в ЛОКе «Армхи»

«Армхи» является всесезонным курортом, который принимает отдыхающих круглый год. В отеле можно снять номера по вкусу и бюджету, от экономного одноместного номера, до люксового и президентского, с изумительными видами на горы и с чистой родниковой водой из-под крана. Есть здесь и конференц-зал, где часто проходят различного рода деловые мероприятия всероссийского и международного масштаба.

Но если кто хочет отдохнуть, номер надо бронировать заранее. На троих стандартный номер нам обошёлся в сутки 3300 рублей. Сюда входил завтрак — шведский стол, канатная дорога, безлимитный интернет и стоянка.

В ЛОКе приятно удивил сервис и обслуживание. В холле гостиницы чисто и аккуратно. Администратор встретил вежливо, оформил, как положено, и выдал ключи от номера.

В номере порядок и чистота. Смущал лишь спертый воздух, и тот выветрился, как только мы открыли дверь на балкон. А оттуда просто великолепный вид на горы — хоть часами смотри, не налюбуешься. Кровати заправлены аккуратно. Чистое белое бельё, банные полотенца, полотенца для рук, тапочки гостиничные, просторная ванная комната с умывальником, индивидуальные средства гигиены.

В номере имеется шкаф для одежды, прикроватные тумбочки, зеркало, стол, стул и телевизор. В принципе достаточно. Но отсутствовал холодильник, хотя у нас в нём надобности не было, дни стояли прохладные. Однако для хорошего сервиса его наличие, думается, необходимо, особенно в летний зной и для туристов с длительным пребыванием. По требованию вам предоставят фен и чайник. Но самое незабываемое — это вода из-под крана, прямо из лечебного источника. Это было просто волшебно! Невозможно напиться.

Не хватало информационной папки, которая бы рассказала о предоставляемых услугах, имеющихся возможностях курортной зоны и об экскурсиях. Хотя информацию можно было запросить в холле на первом этаже. Но хотелось бы видеть и памятки по каждому маршруту, чтобы иметь образное представление, что можно посмотреть.

Приятно удивила кухня. Всё свежеприготовленное. За двести рублей с небольшими копейками можно было сытно отобедать в столовой. На завтрак — шведский стол. Сметана, творог, сыр — всё домашнее, свежее. Разочаровал чай: в горах, среди разнотравья, и где уникальная вода, хотелось насладиться травяным чаем. Но это личное предпочтение. А в остальном: что повара, что обслуживающий персонал — всё было на высшем уровне. Сотрудники гостиницы старались быть крайне вежливыми и любезными.

Канатная дорога и обзор курорта сверху

Теперь канатная дорога. Мы в восторге. Ребята-инструктора работали чётко: здесь вход — там выход. Следили за тем, чтобы посетители соблюдали правила безопасности. Помогали правильно усаживаться в кресла и не забывали пожелать доброго пути.

Поднимаясь по канатной дороге, перед нами открывались великолепные виды и обзор практически на всю курортную зону. Внизу гостевые дома, расположенные на лесистом склоне горы. Но заняты — много отдыхающих. Как нам сказали, они отвечают европейскому уровню и современным требованиям. Есть кухня для самостоятельного приготовления блюд, та же вода и отдельная парковка. Вид завораживающий. Здесь хорошо бы отдохнуть группой или семьёй.

Проехали мы на канатке и над открытым бассейном с вышками и трамплинами водноспортивного комплекса «Чайка». Рядом двухэтажное здание, гостиница, где расположилась сборная России по плаванию, арендовав бассейн на весь летний сезон и немного разочаровав тех, кто хотел искупаться в высокогорном открытом бассейне с чистой родниковой водой, так как другим туристам путь сюда заказан. Хотя предоставлялся крытый бассейн с подогревом за определенную плату в комплексе «Дельфин». Там же фитнес-зал со всеми составляющими. Хотя вряд ли это занятие в горах кому-то понадобится. Однако зимой могут быть желающие.

На канатной дороге мы проехали и над двухэтажными комфортными коттедж-банями. Как нам объяснили, там тоже есть кухня, посуда, система отопления для проживания в любое время года, и, разумеется, просторная душевая. На втором этаже спальная зона и зона отдыха. Рядом с домом мангал.

На протяжении всей канатной дороги под нами внизу вилась деревянная лестница, так называемая «лестница здоровья», состоящая из 1780 ступенек, по которым тоже можно подняться на верхний кластер, куда нас доставила канатная дорога. Наверху перед нами открылся захватывающий вид на Джейрахское ущелье, оттуда же видна площадка — начало горнолыжной трассы, но это уже ближе к зимнему отдыху. На этой высоте располагается и ресторан «Эрзи», выполненный в традиционном стиле местной архитектуры.

Ресторан «Эрзи»

Красота! Кругом незабываемая панорама. Всё ущелье как на ладони. Отсюда видна Столовая гора, и на её вершине едва заметной точкой можно рассмотреть святилище Мят-Сели. Вокруг ресторана благоустроенная площадка. Выбирайте: стол на открытом воздухе или уединение в небольших беседках, можно посидеть и внутри здания. Здесь красивый дизайн, очень уютно, есть столы в зале, или закрытые отсеки на втором этаже с панорамным видом на горы. К услугам посетителей санузел и комната для совершения молитвы.

Обслуживание тоже на высоком уровне. Готовят очень вкусно. Особенно чапильгаш. Вам предложат самую изысканную национальную ингушскую, узбекскую, русскую и кавказскую кухню, а также прохладительные напитки и, наконец, чай из горных трав.

Приятно удивило и то, что после девяти вечера, когда нам захотелось поужинать в ресторане и канатная дорога оказалась закрытой, администратор предоставил машину, что входит, оказывается, в услуги гостиницы. Нас не только подняли наверх, но и дождались, пока мы отужинаем, и вернули на «землю».

Есть на территории курорта домик на дереве. Мы там не были, но администратор сказал, что за восемьсот рублей можно отдохнуть посреди сосновых веток. Удобства, правда, в 30 метрах от бунгало (так называется домик). Но рядом расположены беседки и мангал. «Отключите свои гаджеты, дистанцируйтесь от ежедневной рутины и наслаждайтесь омолаживающей природой и энергией, — призывает реклама в домик на дереве. — Просыпаясь рано утром, вы получите совершенно новые ощущения недвижимости времени и регенеративности природы».

Туристические маршруты

За определённую сумму вам предлагают несколько вариантов туристических маршрутов. На «Ляжгинский водопад», «По Джейрахскому ущелью», «На Вовнушки» и т. д. Желающих собирают в группы из нескольких человек, довозят транспортом до определённого места, и дальше с гидом по горам, знакомиться с местным пейзажем и достопримечательностями. Если вы желаете путешествовать самостоятельно, то практически все значимые места сопровождены информационными табличками. Это большое подспорье туристам.

Что до нас, то мы решили просто отдохнуть на территории гостиницы. Здесь и так достаточно красивая природа. Есть великолепная лестница здоровья, о которой мы говорили, кстати, удивительно хорошая задумка, только нуждается в небольшом ремонте. Между подъёмами, можно пройтись под сосновыми деревьями, по благоустроенным прогулочным дорожкам, посидеть на скамейках, поговорить, подышать воздухом, наполненным хвоей, да и просто любоваться тишиной.

На первом этаже ЛОКа оборудована уютная детская комната. Если вы захотите в поход, можно оставить детей под присмотром. Но условия этой услуги мы не уточнили. Во дворе прекрасная детская площадка.

Для любителей велосипедного спорта предоставлен велосипед и отменная велотрасса. Для подростков и молодёжи есть верёвочный городок, отличная пейнтбольная площадка — игра, популярная у молодёжи, где играют командами с применением пневматических пушек, стреляющих шариками с пищевой краской, разбивающимися при ударе. Экипировку для этой игры и всё остальное за определённую плату предоставит инвентарная комната. Здесь же есть возможность арендовать лук со стрелами и поупражняться в меткости глаза, а для зимних туристов тут хранятся горные лыжи со всеми составляющими.

Приятно удивила медицинская клиника на втором этаже. Здесь принимают врачи международного медцентра «Синай». Представлен широкий спектр медико-оздоровительных процедур. Всё это тоже за отдельную плату.

Не поленились мы заглянуть и в книгу отзывов

«Вложено много усилий. Спасибо всем. Впечатляет, что не встречаешь пьяных. Отдых здесь просто безопасен! Гости из Ярославля!»

«Благодарим сотрудников и администрацию. Были зимой на рождественской программе. Восхищены природой, отелем, обслуживанием. Природа — ошеломляет! А ещё лучше — люди. Внимательные и гостеприимные, от охранников до работников столовой. С чувством достоинства и уважения к гостям».

«Я снова в ЛОКе. Ни с каким другим местом на земле моё гнездо Кавказа не сравнить. Приезжаю третий год и не могу насладиться климатом. А люди просто клад. Персонал обходительный, общительный, любезный. Радуют перемены. За последний год появился медицинский центр, новая детская в отеле, детская площадка во дворе. Новый ремонт! Готовят вкусно! Шведский стол! Завтрак впечатляет! Впечатляет ресторан «Эрзи». Мы пребывали две недели. Получили огромное удовольствие. Спасибо за всё! Приедем ещё! Ольга. Ростов-на-Дону».

«Отдохнули великолепно. Всё на высоком уровне. Благодарность администрации и персоналу. Сулейманова Зяйтона. Москва».

Группа «Женский ретрит» — Москва

Поговорили мы с группой туристов из Москвы и Липецка. Это молодые девушки, занятые в разных сферах деятельности, которые решили отдохнуть в наших горах и остановились в гостинице «Легенды гор». Группа называется «Женский ретрит».

«Горная Ингушетия — удивительный край с особой энергетикой, притягивающий людей со всех уголков земли, место, куда хочется возвращаться снова и снова. Яркие зеленые ковры альпийских лугов, величественные пики гор, россыпь древних родовых башен, стремительные бурлящие реки, невероятные краски неба и причудливая роспись облаков, чистейший горный воздух и облака, парящие под ногами. Лучшее место для женского ретрита.

Восемь дней преображения, слияние с природой, новые знакомства, очищение и обновление, походы к водопадам, экскурсии к легендарным башням — всё это Джейрахско-Ассинский природный музей-заповедник», — так гласит программа их восьмидневного тура, руководитель которого — хрупкая девушка, москвичка Аня Молчанова.

Она признаётся, что не первый год привозит в Ингушетию девушек, и каждый раз они уезжают с незабываемыми впечатлениями, восхищённые природой, памятниками древности и гостеприимными людьми.

«С каждым годом, — говорит она, — интерес только возрастает к этому удивительному краю, не утоляется жажда и желание вернуться сюда вновь и окунуться в лоно этой природной красоты».

Отзыв ингушского блогера Беслана Бекова

В дополнении к материалу добавим отзыв и ингушского блогера Беслана Бекова.

«Впервые побывал в «Армхи» за эти семь лет, — пишет он на странице в соцсетях, — и впечатления самые наилучшие! Отличная дорога от Сунжи и до Армхи, за небольшим исключением, но это не портит общей картины. Потрясающие виды Ассинского ущелья, от которых никогда не устаёшь. Канатная дорога в ЛОКе — простая, но отличная. Лестница здоровья, правда, требует ремонта. Гостиница, стоянка, гостевые дома — всё отлично. В ресторане «Эрзи» поели всей семьёй (4 человека) на 1800 рублей, в принципе, нормально и сытно. Но и местные жители! Когда мы заблудились, нас довёз до гостиницы парень. Безумно ему благодарны. Навестили строящийся замковый комплекс «Бишт» — будет отличный туристический объект. Мечеть в Ольгети большая и красивая».

Безусловно, радует то, что приезжают туристы со всей России, но и не меньше тот факт, что жители Ингушетии стали отдыхать семьями у себя на родине, в горах Ингушетии.

У источника «Хьовр-хи» и на строящемся башенном комплексе «Бишт»

По дороге домой мы не забыли заехать на целебный источник «Хьовр-хи», чтобы набрать себе воду. Располагается Хьовра-хи между селениями Бишт и Кязи. По легендам, про целебные свойства воды люди узнали из поведения раненых животных, которые приходили к источнику и излечивали себе раны. Учёные обнаружили в источнике содержание большого процента серебра, но не превышающую норму для человека, а серебро, как известно, сильный антисептик. Но набирать воду желательно после захода солнца, и хранить в стеклянной посуде в тёмном помещении, иначе серебро выгорает под действием солнечных лучей.

Ну, и, конечно же, мы не могли не зайти на строящийся башенный комплекс «Бишт» у подножья Цей-лома. Впечатление — непередаваемое. Поразил масштаб задуманной реконструкции. Предстоит сделать многое, но и уже сделанное сильно впечатляет. Образ жизни предков отчётливо предстаёт перед глазами. Жилые башни уже не кажутся где-то там застывшими в древности. Чувствуется образнее и быт предков. И это только начало. Но уже готова ограда вокруг древних мусульманских кладбищ, восстановлены языческие склепы. Кружится голова от масштаба работ и задуманной идеи. Восстанавливаются порядка десяти объектов. Необычное строительство, дорогостоящая и трудоёмкая работа. С нетерпением будем ждать открытия!

Наш отдых в горах длился два дня. Это была не первая поездка, но каждый раз она впечатляет, как будто в первый раз. И мысли не покидают тебя от гордости и счастья, что эта красота принадлежит нам. Низкий поклон предкам, что они уберегли ее, всем, кто добился возвращения из ссылки, кто боролся за возрождение нашей государственности, всем, кто творит и созидает во имя нашего будущего, вопреки всему, сохраняя и возрождая ее для наших потомков.