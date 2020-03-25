Комитет по туризму Республики Ингушетия объявляет конкурс на замещение вакантной должности государственной гражданской службы
Комитет по туризму Республики Ингушетия объявляет конкурс на замещение вакантной должности государственной гражданской службы:
«Главного специалист отдела туризма».
К претендентам на замещение указанной должности предъявляются следующие требования:
— высшее профессиональное образование, без предъявления требований к стажу;
— знание действующего законодательства о государственной гражданской службе Российской Федерации и Республики Ингушетия;
— знание истории и краеведения Ингушетии, истории обычаев, традиций родного края;
— навыки подготовки делового письма, навыки проведения лекционных занятий, публичных выступлений;
— ответственность, инициативность.
Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской федерации, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком Российской Федерации и соответствующие квалификационным требованиям к вакантной должности гражданской службы установленным законодательством Российской Федерации и Республики Ингушетия о государственной гражданской службе.
Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в Комитет по туризму Республики Ингушетия:
— личное заявление;
— собственноручно заполненную и подписанную анкету (выдается в Комитете по туризму РИ);
— копию паспорта или заменяющего его документа;
— документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию:
— копию трудовой книжки, за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые, или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;
— копии документов о профессиональном образовании, а также, по желанию гражданина, о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы;
— документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую службу или ее прохождению.
Указанные документы принимаются в Комитете по туризму РИ с 9.00 ч. 25 марта 2020 г. по 17.00 час 14 апреля 2020 г. (оригиналы документов предъявляются лично по прибытии на конкурс).
Прием документов осуществляется по адресу: РИ г. Магас, пр-к И. Зязикова, 16А.
Несвоевременное предоставление документов, предоставление их в неполном объеме или с нарушением правил оформления, без уважительной причины, является основанием для отказа гражданину в их приеме.
Предполагаемая дата проведения второго этапа конкурса — 20 апреля 2020 г.