Комитет по туризму Республики Ингушетия объявляет конкурс на замещение вакантной должности государственной гражданской службы:

«Главного специалист отдела туризма».

К претендентам на замещение указанной должности предъявляются следующие требования:

— высшее профессиональное образование, без предъявления требований к стажу;

— знание действующего законодательства о государственной гражданской службе Российской Федерации и Республики Ингушетия;

— знание истории и краеведения Ингушетии, истории обычаев, традиций родного края;

— навыки подготовки делового письма, навыки проведения лекционных занятий, публичных выступлений;

— ответственность, инициативность.

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской федерации, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком Российской Федерации и соответствующие квалификационным требованиям к вакантной должности гражданской службы установленным законодательством Российской Федерации и Республики Ингушетия о государственной гражданской службе.

Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в Комитет по туризму Республики Ингушетия:

— личное заявление;

— собственноручно заполненную и подписанную анкету (выдается в Комитете по туризму РИ);

— копию паспорта или заменяющего его документа;

— документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию:

— копию трудовой книжки, за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые, или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;

— копии документов о профессиональном образовании, а также, по желанию гражданина, о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы;

— документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую службу или ее прохождению.

Указанные документы принимаются в Комитете по туризму РИ с 9.00 ч. 25 марта 2020 г. по 17.00 час 14 апреля 2020 г. (оригиналы документов предъявляются лично по прибытии на конкурс).

Прием документов осуществляется по адресу: РИ г. Магас, пр-к И. Зязикова, 16А.

Несвоевременное предоставление документов, предоставление их в неполном объеме или с нарушением правил оформления, без уважительной причины, является основанием для отказа гражданину в их приеме.

Предполагаемая дата проведения второго этапа конкурса — 20 апреля 2020 г.