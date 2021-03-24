2020 год перечеркнул огромное количество важных дел, включая планы на отдых. Государственные ограничения, вспышки заражений COVID-19 и общее подвешенное состояние сделали поездки невозможными для многих путешественников. Сейчас появились надежды на вакцины и расширение тревел-пузырей, поэтому самое время задуматься о том, как планировать путешествие в 2021 году.

Конечно, магического шара предсказаний ни у кого нет, но многие авиакомпании, отели и страны ввели новые правила, чтобы путешествовать в новом году было чуть легче, чем в прошлом. Если вам не терпится куда-нибудь съездить, сейчас расскажем, как искать лучшие предложения на авиабилеты, гибкие условия бронирования и другие вещи, которые помогут выжать из путешествий в 2021-м максимум.

Карантинные правила и рекомендации для туристов быстро меняются. Обязательно сверяйтесь с официальными правительственными сайтами перед любыми поездками. Актуальные ограничения на путешествия для россиян смотрите на сайте Ростуризма.

Что нужно учесть, чтобы забронировать путешествие в 2021 году

Знать, как спланировать поездку в 2019 году, и знать, как спланировать поездку в 2021, — совсем разные вещи. Раньше авиарейсы отменяли и переносили относительно редко. Теперь же отмена и задержка рейса стали куда более частым явлением — из-за того, что перевозчики адаптируются к новым правительственным ограничениям, закрытию границ и специфическому спросу.

Выбирайте гибкие тарифы

До пандемии невозвратные тарифы и рейсы строго на конкретную дату были верным способом сэкономить. Но для путешествий в 2021 году такой подход не годится, ведь планы меняются абсолютно неожиданно. Но несмотря на это, найти выгодные варианты можно. В чем секрет? В гибкости. При бронировании перелетов или жилья выбирайте предложения с щедрыми условиями отмены и изменения заказа. Тогда, если придется перенести поездку, вы не потеряете деньги.

Следите за официальными ограничениями на поездки

2020 год показал нам, насколько быстро могут закрываться национальные и региональные границы. Поэтому, прежде чем бронировать поездку, обязательно сверьтесь с актуальными рекомендациями на сайте местных властей — и того региона, где находитесь, и того, куда собираетесь. Зеленый свет нужен с обеих сторон. По мере того, как подходит дата отправления, следите за обновлением правил и официальных ограничений, чтобы не заявиться в аэропорт к отмененному рейсу.

Планируйте с учетом транзита и стоповеров

У каждого направления свои правила для транзитных пассажиров. В некоторых аэропортах путешественники могут свободно перемещаться по транзитной зоне без специальных виз и карантинных ограничений. В других, наоборот, вас могут посадить на карантин или вообще запретить стоповеры и лейоверы. При бронировании путешествия учитывайте ограничения во всех транзитных точках на своем пути. Это особенно важно, если вы планируете отпуск в нескольких странах за раз.

Вакцина от COVID-19 возрождает путешествия

Медицинские специалисты и исследователи со всего мира разрабатывают вакцины от коронавируса, многие из которых (например, Pfizer и Moderna) в ходе испытаний выглядят весьма многообещающе.

Первыми уже начали прививать работников медицинской и социальной сфер и людей из других групп риска. В декабре в России стартовала массовая вакцинация от коронавируса препаратом «Спутник V», разработанным в научном центре имени Гамалеи.

С вакцинами против коронавируса глобальная сфера здравоохранения связывает огромные надежды. Они открывают возможности для возвращения безопасных путешествий. Но, как бы то ни было, по-прежнему важно носить маски, соблюдать социальную дистанцию и регулярно мыть руки.

Оформляйте комплексную туристическую страховку

Хотя необходимость медицинской турстраховки всегда была предметом жарких споров, для планирования зимнего отдыха или отпуска летом 2021-го ее важность отрицать невозможно.

Прежде чем оформлять страховку, внимательно изучите правила и условия. Многие страховые компании не покрывают ущерб, нанесенный «общеизвестным событием», которым с весны 2020 года считается пандемия COVID-19. Есть виды страховок, которые покрывают только поездки в определенные места — как правило, это направления с низким риском заражения коронавирусной инфекцией. Присмотритесь к мелкому тексту, чтобы точно понимать, на что можно рассчитывать, если поездка отменится или вы заболеете за границей.

На борту каких авиакомпаний можно летать в 2021 году?

За прошедший год одни авиакомпании урезали количество рейсов или вовсе приостановили полеты, другие до сих пор переживают нелегкие времена и меняют владельцев. Но все же большинство крупных перевозчиков ждут вас на борту и в 2021 году. К тому же теперь путешественникам доступные более гибкие условия бронирования рейсов. Вот некоторые из них.

«Аэрофлот». Билеты, приобретенные до 1 мая 2020 года, можно бесплатно обменять на другую дату до 30 июня 2021 года или сдать и получить взамен ваучер на будущие перелеты.

British Airways. Некоторые билеты, забронированные до конца августа 2021 года, можно изменить (маршрут, дату или и то, и другое) без штрафа.

Emirates. Если вы вынуждены отказаться от поездки из-за COVID‑19, можно либо сохранить свой билет и воспользоваться им на гибких условиях в любое время в течение следующих 24 месяцев, либо запросить возврат средств. Эти возможности распространяются на любые билеты с вылетом до 30 июня 2021 года включительно.

Qatar Airways. Любые бронирования, оформленные до 31 декабря 2020 года, можно бесплатно отменить или изменить до 31 декабря 2021 года. Также вы можете обменять такие билеты на тревел-ваучер с бонусом 10% либо очки программы лояльности. А еще доступен полный возврат средств.

United. Для перелетов определенных классов внутри США, Мексики и стран Карибского бассейна навсегда отменены сборы за изменение бронирования. Для всех остальных направлений штрафы тоже отменены, если билет выпущен до 31 марта 2021 года.

Куда можно поехать в 2021 году?

Чтобы понимать, как планировать путешествие в 2021 году, нужно знать, куда можно отправиться. Вполне вероятно, что страны так и будут закрывать и открывать границы в течение долгих месяцев, но между государствами с похожей эпидобстановкой наверняка продолжат образовываться тревел-пузыри и коридоры. Некоторые страны уже принимают путешественников с недавним отрицательным результатом ПЦР-теста.

Как составить план поездки?

Есть несколько ключевых факторов для составления плана поездки. Начинать лучше всего с бюджета. Определившись с ним, можно подбирать направления, авиабилеты, отели, даты и туры. Ну и туристической страховкой в наше время разумнее обзавестись, куда бы вы ни ехали.

Когда снова можно будет поехать за границу?

Международные путешествия зависят от нескольких факторов, и правила въезда в страну назначения — один из главных. Многие государства готовятся открыть границы в 2021 году (если уже не открыли), но условия въезда могут быстро меняться вслед за эпидемической ситуацией в конкретных местах.

Как работают тревел-пузыри?

Идея тревел-пузыря в том, что две или более стран договариваются о том, что их граждане могут свободно перемещаться внутри пузыря без необходимости отбывать карантин. Граждане других государств, не входящих в тревел-пузырь, по-прежнему подлежат карантину или самоизоляции при въезде в эти страны.

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