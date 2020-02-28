Каждый год главный мировой сервис по бронированию Booking. com поощряет своих партнеров за их гостеприимство. Чтобы получить награду, итоговая оценка должна быть выше 8 баллов на основе хотя бы пяти отзывов. У «Армхи» 8,4 балла и 150 отзывов. Гости оценили высоко соотношение цены и качества, комфорт, работу персонала и, самое главное, расположение курортной гостиницы «Армхи».

Лечебно-оздоровительный комплекс «Армхи» — это один из самых красивых и разноплановых курортов Северного Кавказа. Особый колорит ему придает его расположение в горной части Ингушетии, где, помимо живописных пейзажей, можно увидеть культурные и исторические достопримечательности региона. Это и величественные горы и скалы, покрытые лиственными деревьями, источники горной питьевой воды, и башенные комплексы древности.

Здесь каждый может найти тот вид отдыха, который пожелает. Любители активного отдыха могут насладиться горнолыжными трассами, велосипедными экскурсиями, пейнтболом, бейсджампингом и другими видами динамичного времяпрепровождения. Также имеется спортивный зал. Для желающих же отдохнуть в более спокойных условиях имеются лечебные комплексы, бассейны и целебные лиственные леса для прогулок. К услугам отдыхающих — кафе и рестораны, гостевые дома и многое другое.

ЛОК «Армхи» — это, в первую очередь, прекрасное место для семейного отдыха в уютном и красочном месте. Он расположен в селе Армхи. На территории разбит сад, гости могут выйти на террасу, откуда открываются чудесные виды, в том числе и на древние замковые комплексы. Стойка регистрации открыта круглосуточно, работает бесплатный Wi-Fi. К услугам гостей ресторан и общая кухня. В отеле организована доставка еды и напитков в номер, работает пункт обмена валют, гости могут отдохнуть в общем лаундже. Каждое утро для гостей сервируют континентальный завтрак.

Для туристов существует прекрасная логистика — отличные дороги, шаговая доступность к аэропортам («Магас» и «Владикавказ») и железнодорожным вокзалам. Владикавказ находится в 31 км. Расстояние от отеля «Армхи» до аэропорта в Беслане составляет 57 км. За дополнительную плату для гостей организуют трансфер от/до аэропорта.

Семейным парам особенно нравится расположение — они оценили проживание в этом районе для поездки вдвоем на 9,4 балла.