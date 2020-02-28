Гости высоко оценили соотношение цены и качества
Гостиницу «Армхи» отметили наградой по программе Traveller Review Awards 2020
Гостиницу «Армхи», которая расположена в живописном Джейрахском районе Ингушетии, отметили наградой по программе Traveller Review Awards 2020.
Каждый год главный мировой сервис по бронированию Booking. com поощряет своих партнеров за их гостеприимство. Чтобы получить награду, итоговая оценка должна быть выше 8 баллов на основе хотя бы пяти отзывов. У «Армхи» 8,4 балла и 150 отзывов. Гости оценили высоко соотношение цены и качества, комфорт, работу персонала и, самое главное, расположение курортной гостиницы «Армхи».
Лечебно-оздоровительный комплекс «Армхи» — это один из самых красивых и разноплановых курортов Северного Кавказа. Особый колорит ему придает его расположение в горной части Ингушетии, где, помимо живописных пейзажей, можно увидеть культурные и исторические достопримечательности региона. Это и величественные горы и скалы, покрытые лиственными деревьями, источники горной питьевой воды, и башенные комплексы древности.
Здесь каждый может найти тот вид отдыха, который пожелает. Любители активного отдыха могут насладиться горнолыжными трассами, велосипедными экскурсиями, пейнтболом, бейсджампингом и другими видами динамичного времяпрепровождения. Также имеется спортивный зал. Для желающих же отдохнуть в более спокойных условиях имеются лечебные комплексы, бассейны и целебные лиственные леса для прогулок. К услугам отдыхающих — кафе и рестораны, гостевые дома и многое другое.
ЛОК «Армхи» — это, в первую очередь, прекрасное место для семейного отдыха в уютном и красочном месте. Он расположен в селе Армхи. На территории разбит сад, гости могут выйти на террасу, откуда открываются чудесные виды, в том числе и на древние замковые комплексы. Стойка регистрации открыта круглосуточно, работает бесплатный Wi-Fi. К услугам гостей ресторан и общая кухня. В отеле организована доставка еды и напитков в номер, работает пункт обмена валют, гости могут отдохнуть в общем лаундже. Каждое утро для гостей сервируют континентальный завтрак.
Для туристов существует прекрасная логистика — отличные дороги, шаговая доступность к аэропортам («Магас» и «Владикавказ») и железнодорожным вокзалам. Владикавказ находится в 31 км. Расстояние от отеля «Армхи» до аэропорта в Беслане составляет 57 км. За дополнительную плату для гостей организуют трансфер от/до аэропорта.
Семейным парам особенно нравится расположение — они оценили проживание в этом районе для поездки вдвоем на 9,4 балла.