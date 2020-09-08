«Мы поддерживаем связь с Константином, получили от него первое сообщение, которое, несомненно, вызовет радостные эмоции у всех ингушей: «Приятно, что проект вызвал интерес и в республике. Я никогда не забывал, к какому народу я принадлежу, и в данный момент флаг Ингушетии со мной. Он побывал и развевался уже в трех значимых местах экспедиции: это мыс Принца Уэльского (крайняя западная точка континента Северной Америки) и на вулканах Бейкер и Лассен-Пик. Сейчас мы находимся в Сакраменто, завтра будем выдвигаться в сторону каньона Колорадо», — написал на своей страничке в «Инстаграм» председатель Комтуризма Ингушетии Беслан Мизиев.

Напомним, газета «Ингушетия» одной из первых написала о знаменитом путешественнике. В юные свои годы Константин о подобном не мечтал. Школа. Училище морского бурения в Мурманской области. Участие в освоении Ямала. Северная закалка, физическая, морально-волевая подготовка во время службы в десантно-штурмовом батальоне в Венгрии помогли руководителю длительных экспедиций, помогают и сегодня.

Началось же всё с похода, в который пригласил вернувшегося «с Северов» в Краснодарский край друга Александр Воробьёв. Когда-то они вместе играли в футбол в родной школе. Константину предложили получить специальность инструктора по спортивному туризму в Краснодарском институте повышения квалификации учителей. Там и произошла судьбоносная встреча с Александром Васильевичем Твёрдым — кубанским путешественником, писателем, географом, педагогом. Под его руководством Мержоев осваивал походы различной категории сложности. Потом Константин стал своим для Николая Антоновича Рундквиста, чемпиона СССР, президента Российской ассоциации пешеходных путешественников. Мержоев до сих пор не может забыть пройденные с ним лавиноопасные горы Якутии.

Сегодня К. С. Мержоев — мастер спорта, трёхкратный чемпион России, член Русского географического общества и его научного совета, а также президиума Федерации спортивного туризма Российской Федерации.

На чём только ни путешествовал Константин — на лыжах, снегоходах, автомобилях, мотоциклах, велосипедах, яхтах, надувных катамаранах. Однако ингушский путешественник предпочитает ходить пешком, сплавляться по рекам.

Сколько раз приходилось Константину Мержоеву быть, как говорится, на острие за годы странствий...

Однажды путешественник рассказал автору этих строк о приключениях с воровством мотора от яхты катамаранного типа на одном из островов Папуа — Новой Гвинеи. Только твёрдость и бесстрашие руководителя команды позволили избежать катастрофы. Аборигены всё-таки вернули жизненно необходимый агрегат. А пираты, которые срезали швартовые канаты? У таких людей абсолютно отсутствует достоинство. Если появился чужой человек, его грабят и убивают.

Некоторые племена Папуа — Новой Гвинеи до сих пор «балуются» каннибализмом. Местные дикари, по сообщениям СМИ, даже съели своих шестерых депутатов. Со времён Кука там кардинально ничего не изменилось. А вот в Австралии членов экспедиции встречали очень тепло, помогали всем, чем могли. Местные русские эмигранты жертвовали деньги, которых путешественникам катастрофически не хватало.