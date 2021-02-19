«Стартуем 3 марта из Сириуса. Экспедиция рассчитана на 283 дня, но, возможно, займет и около года. Мы посетим разные регионы, увидим сотни населенных пунктов, познакомимся с представителями многих национальностей, их бытом, обычаями. Убежден, именно так и можно понять все многообразие нашей огромной страны», — рассказал Константин Мержоев.

Из Сочи до Мурманска с заездом в Крым участники будут передвигаться на велосипедах. От Мурманска на ледоколе команда пройдет по Северному Морскому пути до Владивостока. Далее — на автомобилях до Бурятии. Оттуда начнется большой пешеходный этап через хребет Саян, затем сплав по горным рекам. Участники экспедиции побывают в Тыве, их путь проследует через Чечню, Ингушетию, Северную Осетию в Карачаево-Черкесию, Архыз, Кавказский биосферный заповедник и Сочи, где экспедиция и завершится в конце декабря 2021 года.

По словам руководителя, предстоит сложный маршрут, но какой бы ни была дорога, как бы ни менялась погода, поход будет продолжаться. Именно поэтому был жесткий отбор участников. Среди тысячи претендентов в основной состав вошли 9 человек — опытные путешественники, пятеро из которых кубанцы, остальные — жители российских субъектов.

«Для меня походы — это жизнь. Потому что они дают возможность понять и себя, и других людей, увидеть и лучше узнать свою Родину. И я хочу, чтобы об этом знали люди, особенно молодежь, это лучший воспитательный эффект», — отметил Константин Мержоев.

На отдельных этапах к экспедиции смогут присоединиться представители края или области, где будет проходить основной состав. Это люди, которые хорошо ориентируются на местности и смогут многое рассказать о своем регионе и показать малоизученные места.

Каждый день участники экспедиции будут выкладывать все происходящее в соцсетях. Благодаря этому наблюдать за походом можно будет практически в режиме реального времени. По итогу они снимут документальный фильм. Кроме того, будут проведены научные исследования о флоре и фауне разных регионов, а также об изменении психологического состояния участников длительного похода.