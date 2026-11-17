Первое ДТП случилось 16 ноября в 20:34 мск в Назрани на улице Ганиева, вблизи перекрестка с улицей Коммунальная. Водитель Toyota Alphard не справился с управлением, машина врезалась в стену магазина. Один человек погиб, второй пострадавший был доставлен в приемное отделение ИРКБ имени Алаудина Ахушкова.

В 21:52 мск того же дня в Малгобекском районе на автодороге «Малгобек — Нижний Курп» произошло второе ДТП. Водитель Lada Priora потерял контроль над управлением, автомобиль опрокинулся. Один человек пострадал, однако от госпитализации он отказался.

Третья страшная авария произошла в 01:23 мск сегодня, 17 ноября, в Назрани на улице Муталиева. Там столкнулись Hyundai Solaris и ВАЗ-21114, после чего вторая машина опрокинулась и загорелась.

Четыре человека пострадали, трое из них погибли на месте. Пострадавший был доставлен попутным транспортом в реанимационное отделение Ингушской республиканской клинической больницы.

На места происшествий выезжали сотрудники ПСО «Эрзи», ПСЧ-2 и 1 ПСЧ, оперативная группа ГУ МЧС по региону. Причины и обстоятельства всех ДТП устанавливаются.

Байнарашта Дала гешт долда. Лозабаьчарна Дала моаршал лолда.