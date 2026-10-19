Сунженские казаки из Ингушетии приняли участие в Круге Терского казачьего войска

Павел Цороев
Фото:
Миннац РИ

В городе Пятигорске состоялся Отчётно выборный Круг Терского казачьего войска, в котором приняли участие казаки Сунженского окружного казачьего общества республики.

Как сообщили газете «Ингушетия» в Миннаце региона, по итогам Круга атаманом Терского казачьего войска избран Антон Евгеньевич Трушев. Первым товарищем и заместителем избран Михаил Зорин. Оба решения приняты казаками Терского войска.

"Это событие задаёт чёткий вектор развития Терского казачьего войска и станет опорой для сохранения и укрепления казачьих традиций",- подчеркнули организаторы мероприятия.

Казачество
Мероприятие
Пятигорск
Миннац