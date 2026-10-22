Студенты из Ингушетии стали призерами международной олимпиады в Казани

Как информировали газету «Ингушетия» в Постпредстве региона, Али Мейриев одержал победу в категории «язык». Соалих Джанхотов стал лучшим в номинации «Усулюддин». Сулейм Цечоев взял третье место в категории «Фикх» (исламское право).

Отмечается, что в олимпиаде принимают участие студенты и преподаватели из различных государств, включая Пакистан, Индию и Южную Африку.