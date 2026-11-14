Строительство водозабора на 100 тыс. кубометров в сутки ведется в Ингушетии

Там напомнили, что после завершения работ качественное централизованное водоснабжение получат около 300 тысяч человек, в том числе жители Карабулака, Малгобека и 18 населенных пунктов Сунженского и Малгобекского районов. На данный момент общая строительная готовность объекта оценивается в 3%.

Крупный инфраструктурный проект реализуется в сельском поселении Алкун. Его проектная мощность до 100 тысяч кубометров воды в сутки. Общая протяженность водопровода составит порядка 92 км: 50 километров от Алкуна до Карабулака и еще 41,6 километра от Карабулака до Малгобека. Завершить строительство планируется к концу 2029 года.

Сейчас на площадке монтируют сборные железобетонные блоки подрусловой галереи. Длина ключевого элемента водозаборного сооружения составит почти 960 метров. Конструкция предусматривает перфорированные боковые поверхности и специальный фильтрующий слой, через который вода будет проходить естественную очистку, попадая внутрь галереи. Параллельно ведутся работы по устройству смотровых колодцев, подземного резервуара емкостью 1 тыс. кубометров, подъездных и эксплуатационных дорог. Прокладываются трубопроводы диаметром 700 и 900 миллиметров, уже смонтировано более 4 километров труб различного диаметра. Готовность эксплуатационной дороги составляет около 70%, подземного резервуара — 80%.

При реализации проекта особое внимание уделяется безопасности и надежности сооружений. С учетом высокой сейсмической активности территории применяются специальные инженерные решения: для укрепления конструкций используются стальные соединительные элементы и монолитные бетонные обоймы. Защиту от паводковых вод обеспечит, в частности, размещение смотровых колодцев выше расчетного уровня подъема воды в реке Асса.

Качество строительно-монтажных работ и применяемых материалов контролируют специалисты федерального строительного контроля. Заказчиком проекта выступает Министерство строительства Ингушетии, подрядчиком — ООО «Олимп». Одновременно принимаются меры по повышению надежности действующей системы водоснабжения.

По поручению Махмуда-Али Калиматова подрядная организация ООО «Олимп» приступила к замене аварийных участков водопроводных труб в районе Карабулака. Эти работы направлены на поддержание бесперебойной подачи воды в Малгобек и населенные пункты Малгобекского района до ввода в эксплуатацию нового комплекса.

«Проблема водоснабжения Карабулака, Малгобека и населенных пунктов Сунженского района сохраняется не одно десятилетие. За это время предпринимались различные меры: ремонтировались и обновлялись отдельные участки водопроводных сетей, реализовывались локальные проекты. Однако решить проблему в масштабах, необходимых для обеспечения устойчивого водоснабжения всех этих территорий, до сих пор не удавалось. Сегодня мы подошли к решению этой задачи. Успешный старт строительству Ассинского водозабора был дан благодаря поддержке Президента Владимира Путина и правительства России», — отметил Глава Ингушетии.

Он поблагодарил главу государства и кабинет министров страны за внимание к потребностям жителей региона и поддержку проекта, имеющего принципиальное значение для развития республики.

«Благодаря выделенному финансированию в размере порядка 13 млрд рублей мы получили возможность приступить к реализации проекта, который долгие годы оставался одним из самых актуальных для наших жителей. Теперь наша главная задача — добросовестно выполнить всю намеченную работу, построить современный водозаборный комплекс и магистральные водоводы с соблюдением всех требований к качеству и надежности. Мы должны создать систему, которая будет служить людям долгие годы. Самое важное, чтобы после завершения проекта жители Карабулака, Малгобека и других населенных пунктов республики, для которых строится этот объект, больше не сталкивались с проблемой нехватки питьевой воды и могли рассчитывать на ее бесперебойную подачу. Именно такой результат мы должны получить», — подчеркнул Махмуд-Али Калиматов.

Строительство Ассинского водозабора ведется в рамках государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» и федерального проекта «Содействие развитию инфраструктуры субъектов Российской Федерации (муниципальных образований)».