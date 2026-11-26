Как сообщил в своем Telegram-канале Глава Ингушетии, на данный момент уровень готовности инфраструктурных объектов достиг 53,36 %, что превышает запланированные показатели. В общей сложности предстоит обустроить свыше 15,5 километров инженерных сетей, включая почти 4,9 км водопроводных труб, 4,7 км канализационных систем и примерно 6 километров ливневой канализации.

Одновременно с созданием инфраструктуры ведется строительство МКД. Уже введен в эксплуатацию первый жилой дом, площадь которого составляет около 6 тысяч квадратных метров. До конца 2027 года планируется ввести жилье общей площадью более 18,6 тысячи квадратных метров, причем 6,2 тыс. из них в текущем году.

«На реализацию инфраструктурной части проекта в 2026 году предусмотрено более 91 млн рублей, основная часть финансирования поступает из федерального бюджета. Это большая помощь для нашей республики. Принципиально, чтобы новые жилые кварталы развивались комплексно. Нельзя сначала построить дома, заселить людей, а потом решать вопросы с водой, канализацией и другими коммуникациями. Все необходимые условия должны создаваться одновременно с жилищным строительством», — отметил Махмуд-Али Калиматов.

Он напомнил, что Карабулак стал первым городом республики, где реализуется проект с применением механизма комплексного развития территорий. «Рассчитываем, что его опыт позволит расширить возможности для жилищного строительства и дальнейшего развития городской среды в других муниципалитетах. Работы должны быть завершены в установленные сроки, до конца 2027 года. Будем контролировать ход строительства», — подчеркнул Глава региона.