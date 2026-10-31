Стратегию креативных индустрий Ингушетии защитили в Санкт-Петербурге 

Масштабное событие собрало представителей власти, бизнеса и экспертов из субъектов России и 40 зарубежных стран. Республику представляли министр экономического развития Исрапил Гиреев, начальник отдела развития малого и среднего предпринимательства ведомства Ибрагим Цулоев и директор АНО «Мой бизнес» Исмаил Албогачиев.

В рамках деловой программы, включавшей семь тематических треков, ингушская делегация участвовала в ключевых секциях по господдержке отрасли, развитию региональных кластеров и креативной экономике. Главным событием для республики стала защита Стратегии: проект получил положительную оценку экспертного сообщества, подтвердив системный подход региона к раскрытию креативного потенциала.

Стратегия опирается на уже сформированную нормативную базу: действует профильный региональный закон, внедряется стандарт развития креативных индустрий, разрабатываются меры поддержки и создается необходимая инфраструктура.Участие в форуме позволило делегации не только презентовать свои подходы, но и изучить лучшие федеральные и международные практики, также установить прямые контакты с потенциальными партнерами и инвесторами.

Форум «Дни креативной экономики» стал специализированной деловой площадкой, где предприятия находят исполнителей под конкретные производственные задачи, регионы же получают возможность интегрировать креативные проекты в общероссийскую и международную экономическую повестку.

Для Ингушетии участие в мероприятии такого уровня важный шаг к достижению целевых показателей по доле креативной экономики в валовом региональном продукте и укреплению позиций республики как перспективного игрока на карте креативной России, говорится в релизе.