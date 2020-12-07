Старт одному из главных спортивных событий этого года будет дан 12 декабря в специализированной школе хоккея имени Якушева «Эрзи» в Назрани, где звезды российского хоккея проведут мастер-классы для воспитанников Республиканского хоккейного центра.

Для этого в Ингушетию приедут такие титулованные спортсмены, как двукратный олимпийский чемпион Александр Якушев, олимпийские чемпионы Сергей Бабинов, Владимир Мышкин, а также президент Центра Тихонова, вице-президент Континентальной хоккейной лиги олимпийский чемпион по хоккею Виталий Прохоров.

Согласно планам организаторов, по окончании мастер-классов в хоккейной академии Фетисова «Башлоам» в Магасе пройдет товарищеский матч между Ночной хоккейной лигой Ингушетии и спортивным клубом «Забей» из Москвы.

Не исключено, что хоккейной делегации составят компанию и звезды российского футбола, такие как игрок сборной России, бронзовый призер чемпионата Европы — 2008 Дмитрий Сычев, игрок сборной СССР и России Александр Мостовой, девятикратный чемпион России по футболу Дмитрий Ананко, заслуженный мастер спорта СССР Алексей Прудников.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минспорта региона, в завершение мероприятия состоится подписание соглашения об оказании поддержки в развитии хоккея в Ингушетии. Его подпишут министр по физической культуре и спорту республики Али Дошхоклоев и президент Центра Тихонова Виталий Прохоров.

13 декабря звезды отечественного футбола проведут мастер-классы для юных ингушских футболистов. Мероприятие состоится на стадионе имени Дьякова в Сунже, в рамках которого пройдет товарищеский матч по футболу с участием знаменитых игроков и ветеранов ингушского футбола.

Товарищеский матч с ингушскими футболистами проведут игроки спортивного клуба «Забей» Анатолий Филипов, Юрий Крайнов, Сабир Хамзин, Андрей Буробин, Борис Шиллер, Георгий Груднин, Николай Цветков, Аркадий Ларин, Александр Корнеев, Виктор Ивашенко, Олег Лукашевич, чемпион Европы по мини-футболу Олег Денисов и другие. Мероприятие по рекомендации регионального Роспотребнадзора пройдет без зрителей.

Организаторами мероприятия выступит Фонд «Народное единство», Министерство спорта Ингушетии и Республиканский хоккейный центр. Напомним, Фонд поддержки социальных инициатив «Народное единство» работает уже более 8 лет. С момента своего существования коллектив фонда работает под девизом: «Главное — это люди, и наша задача — поддержать их в любых начинаниях, помочь им!».

Хоккей, как вид спорта, появился в Ингушетии сравнительно недавно. Всего лишь пять лет назад в республике начал функционировать первый ледовый дворец с символическим названием «Эрзи», и вместе с ним юная хоккейная команда «Магас», которая вскоре после своего создания выиграла престижный детский турнир памяти Александра Рагулина — 2017.

Но на этом руководство республики решило не останавливаться, и уже в начале 2018 года в столице Ингушетии Магасе торжественно открылся еще один ледовый дворец — «Башлоам», в котором расположилась хоккейная академия имени двукратного олимпийского чемпиона Вячеслава Фетисова.