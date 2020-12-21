— Ребятишки продемонстрировали на турнире все свои умения, а главное — настоящую волю к победе, — рассказал газете «Ингушетия» наставник юных дарований Ахмед Жандаров.

Соревнования стали для них еще одним этапом повышения мастерства и хорошей психологической закалкой. Вот имена победителей и призеров турнира.

На высшую ступеньку пьедестала поднялись Албогачиев Ислам (вес до 29,5 кг), Дарсигов Сулейман (33 кг), Тутаев Абдул-Малик (39 кг), Оздоев Мухаммад (44 кг). Всем им всего по десять лет. «Золото» также завоевали Шейхов Муслим в весовой категории до 52 кг (2005 г. р.) и Можехоев Исмаил, участвовавший в соревнованиях в весе до 60 кг (2004 г. р.)

«Серебром» турнира организаторы наградили Барахоева Мохаммада, 2009 года рождения (вес — до 70 кг). В копилке наград команды Ингушетии и три «бронзы». Их удостоились Муталиев Ахмед (38 кг), Бичиев Магомед (42 кг) и Оздоев Хусейн (52 кг). Все трое — 2007 года рождения.

— Хотелось бы, чтобы вы упомянули и о моих коллегах — тренерах, которые, не жалея сил и времени, готовят ребят к различным выступлениям, — добавил Ахмед. — Это Макшарип Местоев, Беслан Шанхоев, Абдул-Малик Жандаров. Мы все работаем вместе, устремлены к одной цели — воспитанию из подопечных настоящих мастеров бокса.

Что ж, газета «Ингушетия» поздравляет ребят с крупной победой и желает им дальнейшего восхождения на «взрослый» олимп.