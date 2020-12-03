Между собой играли команды 2008-2009 годов рождения. Дубли в игре оформили Расул Парчиев и Тамерлан Шанхоев, по голу забили Бекхан Оздоев, Юсуп Баркинхоев, Магомед-Басир Султыгов и Адам Гагиев. Ранее футбольная школа братьев Бакаевых одержала выездные крупные победы над сверстниками из футбольных школ «Спартак-Нальчик» и ДЮСШ г. Прохладного.

Состав ФШ братьев Бакаевых: Али Мизиев, Хамзат Аушев, Халит Дзарахов, Расул Парчиев, Бекхан Оздоев, Тамерлан Шанхоев, Ибрагим Хидиров, Абдул-Малик Аржаваров, Юсуп Баркинхоев, Амин Эжиев, Магомед-Басир Султыгов, Джабраил Шаухалов, Адам Гагиев, Шахбулат Пугиев, Абдул-Малик Беков, Иса Аушев.

«У нас с отцом давно была мысль открыть школу, всю жизнь об этом мечтал. Рад, что у нас с братом наконец-то получилось стать её учредителями. Недавно продумали план, сделали логотип. Очень хотим реализовать этот проект в течение трёх лет. Как только закончится отбор, закуплю игрокам комплекты форм», — рассказывал Зелимхан Бакаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионат. ру» Максиму Ерёмину год назад во время открытия школы. С тех пор был большой отбор мальчиков из многих желающих. Наставник Тимур Зангиев отобрал лучших.

«Наш тренер, Тимур Зангиев, возможно, лучший специалист Ингушетии. Все, кто видит его тренировочный процесс, говорят, что он очень силён, поэтому нам повезло, что он с нами работает. Когда наступила пауза в чемпионате, мы с Солтмурадом ездили в Ингушетию и приезжали в академию. Встречались с детьми, рассказывали, как шли к своей цели», — подчеркнул Зелимхан Бакаев.

Занятия проходят абсолютно бесплатно. Братьями Бакаевыми на свои средства полностью закуплено оборудование, продолжается плановая экипировка воспитанников: создаются оптимальные условия для качественных тренировок. Тренировочный процесс прерывался во время первой волны пандемии. Как только ситуация наладилась, все занятия проходили по установленному графику. Обычно на тренировках уделяется внимание физическим упражнениям, отрабатывается техника ведения мяча. Детей учат правильно отдавать и принимать мяч. Завершаются занятия матчем между командами в красных и желтых манишках.

Школа Бакаевых дает возможность профессионально заниматься футболом каждому ингушскому мальчику со способностями.

Сам Зелимхан Бакаев, воспитанник московского «Спартака», футболом начал заниматься в 8 лет, а первые уроки ему преподал отец — Джабраил, сам в прошлом футболист, выступавший за назрановский «Ангушт». В основном составе «Спартака» Зелимхан дебютировал в сентябре 2015 года. За сборную России впервые сыграл в октябре 2019 года, выйдя на замену в игре с Кипром.

Его младший брат, Солтмурад Бакаев, как и Зелимхан, выпускник Академии московского «Спартака». До 2018 года выступал за молодежную команду. В ее составе выиграл молодежное первенство страны. Сезон провел за «Спартак-2» в Футбольной национальной лиге (ФНЛ). В основной команде «красно-белых» дебютировал в августе 2019 года. В январе 2020 года перешел в «Рубин», подписав с казанцами пятилетний контракт.