С юными спортсменами говорили на различные темы. Одна из главных — это профилактика и недопущение распространения коронавирусной инфекции. Начальник социального отдела администрации Ибрагим Гулиев призвал ребят соблюдать меры предосторожности и личной безопасности для защиты себя и своей семьи от COVID-19 в осенний период, когда значительно вырастает риск инфицирования. Он напомнил собравшимся о санитарно-эпидемиологических требованиях, таких как ношение масок, дезинфицирование и мытье рук, соблюдение расстояния и этикета и т. д.

«В случае обнаружения симптомов заболевания необходимо остаться дома и срочно обратиться к врачу», — резюмировал Гулиев.

Медсестра Сунженской ЦРБ рассказала о симптомах коронавирусной инфекции.

«Это высокая температура тела, озноб, головная боль, слабость, заложенность носа, кашель, затрудненное дыхание, боли в мышцах», — отметила она, подчеркнув, что быстро начатое лечение способствует облегчению степени тяжести болезни.

Кроме того, воспитанникам ФОКа напомнили о безопасности на дорогах. Ибрагим Гулиев заострил внимание ребят на неукоснительном соблюдении правил дорожного движения, использовании светоотражающих элементов на одежде и на том, чтобы они были осмотрительными, ни в коем случае не отвлекались при переходе проезжей части дороги, а подходя к пешеходному переходу, ждали полной остановки автомобиля.

Докладчик озвучил печальную статистику с дорожно-транспортными происшествиями на дорогах республики, где погибли и получили травмы люди. По словам инспекторов ГИБДД, основными причинами их возникновения является несоблюдение водителями скоростных режимов, правил перевозки детей в автомобиле и выезда на встречную полосу движения.

По словам Ибрагима Гулиева, правила дорожного движения обязан соблюдать каждый. Ни для кого не секрет, что на дорогах Ингушетии происходят дорожно-транспортные происшествия с участием как пешеходов, так и водителей. Поэтому каждый человек должен знать и помнить об ответственности за нарушение правил безопасности на дороге.

Касаясь мер против распространения коронавируса, пресс-служба администрации Сунженского района сообщила газете «Ингушетия» о том, что все превентивные меры безопасности в спортивном комплексе применяются в полном объеме: на входе в учреждение осуществляется проверка температуры и дезинфекция рук, каждому посетителю вручается медицинская маска.