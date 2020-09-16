Встреча с юными спортсменами
Воспитанникам ФОКа имени Б. Дзаурова рассказали о профилактике коронавируса и необходимости соблюдения ПДД
Представители Сунженской районной администрации провели информационно-разъяснительную беседу с воспитанниками физкультурно-оздоровительного комплекса имени Б. Дзаурова.
С юными спортсменами говорили на различные темы. Одна из главных — это профилактика и недопущение распространения коронавирусной инфекции. Начальник социального отдела администрации Ибрагим Гулиев призвал ребят соблюдать меры предосторожности и личной безопасности для защиты себя и своей семьи от COVID-19 в осенний период, когда значительно вырастает риск инфицирования. Он напомнил собравшимся о санитарно-эпидемиологических требованиях, таких как ношение масок, дезинфицирование и мытье рук, соблюдение расстояния и этикета и т. д.
«В случае обнаружения симптомов заболевания необходимо остаться дома и срочно обратиться к врачу», — резюмировал Гулиев.
Медсестра Сунженской ЦРБ рассказала о симптомах коронавирусной инфекции.
«Это высокая температура тела, озноб, головная боль, слабость, заложенность носа, кашель, затрудненное дыхание, боли в мышцах», — отметила она, подчеркнув, что быстро начатое лечение способствует облегчению степени тяжести болезни.
Кроме того, воспитанникам ФОКа напомнили о безопасности на дорогах. Ибрагим Гулиев заострил внимание ребят на неукоснительном соблюдении правил дорожного движения, использовании светоотражающих элементов на одежде и на том, чтобы они были осмотрительными, ни в коем случае не отвлекались при переходе проезжей части дороги, а подходя к пешеходному переходу, ждали полной остановки автомобиля.
Докладчик озвучил печальную статистику с дорожно-транспортными происшествиями на дорогах республики, где погибли и получили травмы люди. По словам инспекторов ГИБДД, основными причинами их возникновения является несоблюдение водителями скоростных режимов, правил перевозки детей в автомобиле и выезда на встречную полосу движения.
По словам Ибрагима Гулиева, правила дорожного движения обязан соблюдать каждый. Ни для кого не секрет, что на дорогах Ингушетии происходят дорожно-транспортные происшествия с участием как пешеходов, так и водителей. Поэтому каждый человек должен знать и помнить об ответственности за нарушение правил безопасности на дороге.
Касаясь мер против распространения коронавируса, пресс-служба администрации Сунженского района сообщила газете «Ингушетия» о том, что все превентивные меры безопасности в спортивном комплексе применяются в полном объеме: на входе в учреждение осуществляется проверка температуры и дезинфекция рук, каждому посетителю вручается медицинская маска.