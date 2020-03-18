«Руководитель Минспорта Али Дошхоклоев провел совещание с директорами подведомственных учреждений, в ходе которого поручил закрыть на карантин до 1 апреля все спортобъекты, не соответствующие нормам технической безопасности, в первую очередь те, в которых отсутствует вентиляция и горячая вода в душевых», — сказал собеседник издания.

В ведомстве пояснили, что если эпидемиологическая ситуация к этому сроку не нормализуется, карантин будет продлен. По данным собеседника, все спортивно-массовые мероприятия, запланированные в республике на ближайший месяц, перенесены до 1 мая.

Это решение принято в целях обеспечения безопасности граждан по рекомендациям Роспотребнадзора и федерального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

В свою очередь газовые компании призвали жителей использовать дистанционные сервисы для оплаты за газ и передачи показаний приборов учета.

«Хотелось бы проинформировать потребителей о том, что большую часть вопросов, связанных с начислениями за потребленный газ, оплатой, передачей показаний приборов учета, а также газификацией, техническим обслуживанием и ремонтом газового оборудования, можно решить удаленно, без посещения офисов», — сообщил изданию сотрудник пресс-службы ООО «Газпром межрегионгаз Назрань».

По его словам, в связи с этим газовая компания рекомендует своим клиентам максимально использовать дистанционный метод взаимодействия со специалистами, чтобы не допустить распространения заболевания, вызываемого новым коронавирусом.

В понедельник во время заседания оперативного штаба Глава республики Махмуд-Али Калиматов озвучил решение о закрытии на карантин общеобразовательных и дошкольных учреждений в Ингушетии с 17 марта.

Кроме того, в ходе совещания решено ввести ряд ограничений для граждан, посещавших территории, где зарегистрированы случаи новой инфекции. Согласно данным руководителя управления Роспотребнадзора по Ингушетии Бориса Комурзоева, на территории республики всего под наблюдение в условиях домашней самоизоляции попали три человека.

Наблюдение за одним из них завершено, он здоров, лабораторные анализы отрицательные. У двух остальных граждан первые результаты отрицательные, респираторная симптоматика отсутствует, на текущий момент они здоровы, но наблюдение за ними продолжается.

По инициативе Калиматова оперативный штаб по предупреждению коронавируса организует комплексную работу по санобработке в общественных местах, в том числе в мечетях, уделяя особое внимание молельным помещениям, где по пятницам собираются тысячи прихожан.