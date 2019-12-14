По традиции, на соревнования съехались любители древнейшей интеллектуальной игры со всех уголков Ингушетии, как начинающие шахматисты, так и маститые игроки, молодые и не очень.

— Как всегда турнир прошел в теплой, соревновательной атмосфере, созданной его организатором, директором колледжа Мустафой Цуровым — сыном Тугана Хусейновича, — рассказал «Ингушетии» участник турнира, руководитель общественного совета при МВД Ингушетии Магомед Бекмурзиев. — Было организовано бесплатное питание, подготовлены денежные призы и грамоты для победителей и призеров. Так, победителю турнира Эмину Аушеву вручили 7 тыс. рублей, Дебзиеву Джабраилу, занявшему второе место, — 5 тысяч, а бронзовому призеру Тимуру Гадаборшеву — 3 тысячи. Да, понятно, что суммы скромные. Но ведь главное, как говорится, — участие.

Считаю очень важным сохранять и развивать в республике шахматы, поддерживать любые начинания и инициативы тех, кто одержим этой великой игрой, потому что рано или поздно — об этом свидетельствует теория вероятности — у нас «родятся» свои «карповы» и «фишеры». Ведь все мы знаем, как трудно у нас шло, к примеру, становление дзюдо или бокса. А сегодня мы имеем возможность гордиться «звездами» мировой величины в этих видах спорта, за которыми не надо бегать, прося автограф: мы их видим каждый день, мы с ними знакомы, они являются нашими родственниками.