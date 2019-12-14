На пути к шахматным вершинам
В Северо-Кавказском топливно-энергетическом колледже состоялся республиканский шахматный турнир
В Северо-Кавказском топливно-энергетическом колледже сегодня состоялся десятый республиканский шахматный турнир, посвященный основателю учебного заведения Тугану Цурову.
По традиции, на соревнования съехались любители древнейшей интеллектуальной игры со всех уголков Ингушетии, как начинающие шахматисты, так и маститые игроки, молодые и не очень.
— Как всегда турнир прошел в теплой, соревновательной атмосфере, созданной его организатором, директором колледжа Мустафой Цуровым — сыном Тугана Хусейновича, — рассказал «Ингушетии» участник турнира, руководитель общественного совета при МВД Ингушетии Магомед Бекмурзиев. — Было организовано бесплатное питание, подготовлены денежные призы и грамоты для победителей и призеров. Так, победителю турнира Эмину Аушеву вручили 7 тыс. рублей, Дебзиеву Джабраилу, занявшему второе место, — 5 тысяч, а бронзовому призеру Тимуру Гадаборшеву — 3 тысячи. Да, понятно, что суммы скромные. Но ведь главное, как говорится, — участие.
Считаю очень важным сохранять и развивать в республике шахматы, поддерживать любые начинания и инициативы тех, кто одержим этой великой игрой, потому что рано или поздно — об этом свидетельствует теория вероятности — у нас «родятся» свои «карповы» и «фишеры». Ведь все мы знаем, как трудно у нас шло, к примеру, становление дзюдо или бокса. А сегодня мы имеем возможность гордиться «звездами» мировой величины в этих видах спорта, за которыми не надо бегать, прося автограф: мы их видим каждый день, мы с ними знакомы, они являются нашими родственниками.