В минувшую субботу представителями конноспортивного клуба «Дикая дивизия» совместно с клубом «Чингиз» и региональной федерацией стрельбы из лука была организована акция «Здоровая Ингушетия», в которой мог принять участие абсолютно любой желающий, а их оказалось немало.

Тех, кто в этот день отложил все свои дела и приехал в Средние Ачалуки, ждала насыщенная программа — соревнования по стрельбе из лука, показательные выступления юных борцов, состязания армрестлеров, катание на лошадях и, конечно же, угощения.

Началось мероприятие в 9:00 утра с регистрации участников турнира по стрельбе из лука 2D-Archery. Подобные соревнования обычно проводятся на пересеченной местности, так что склоны в окрестностях села, поросшие лиственным лесом, подходили для состязаний как нельзя лучше.

После соблюдения всех формальностей 35 лучников в возрасте от 12 лет и старше, разделившись на 8 групп, вышли на маршрут. Им предстояло пройти несколько километров по лесной чаще и поразить 15 мишеней с изображениями животных в натуральную величину.

Спустя четыре часа лучных баталий определились победители. Лучшим в классе «Баребоу» (голый лук) стал Урусхан Султыгов. Адаму Хамхоеву и Мухаммаду Цечоеву не было равных в классах «Инстинктив» и «Историк», а Магомед Цечоев был признан фаворитом среди самых юных участников, состязавшихся в классе «Юниор».

«Серебро» у Магомеда Ганижева (класс «Баребоу»), Имана Ферзаули (класс «Инстинктив»), Юсупа Тачиева (класс «Историк») и Рашида Костоева (класс «Юниор»). Бронзовые награды достались Адаму Цечоеву и Хасану Дакиеву (класс «Баребоу»), Умару Дошлакиеву и Адаму Цечоеву (класс «Инстинктив»), Адаму Матиеву (класс «Историк»), Магомеду Аушеву и Сейт-Али Мержоеву (класс «Юниор»).

А пока «охотники» упражнялись в меткости, неподалеку на поляне организаторы акции уже вовсю готовились к встрече гостей. Почтить мероприятие своим вниманием решили не только представители молодежи, но и люди старшего поколения.

После плотного обеда юные борцы вольного стиля из клуба «Чингиз» во главе с его руководителем Джабраилом Барахоевым продемонстрировали собравшимся свои спортивные умения. В этот день любой желающий смог уложить соперника на лопатки на борцовском ковре, попробовать свои силы в поединках армрестлеров, прокатиться верхом на породистом скакуне и даже почувствовать себя Робин Гудом, освоив лук.

— Такие мероприятия воодушевляют молодежь, прививают любовь к спорту. И проводить их надо как можно чаще, — считает руководитель клуба «Чингиз» Джабраил Барахоев.

Я лично с ним абсолютно согласна. И судя по тому, как ребятня толпилась вокруг лошадей, мечтая прокатиться верхом, с каким упорством мальчишки состязались в единоборствах, и сколько в этот день было изготовлено самодельных луков, организаторы акции своей цели достигли. Уверена, что однажды приняв участие в подобном мероприятии, мальчишки обязательно попросят родителей отвести их в спортивную секцию.