В соревнованиях приняли участие спортсмены из Дагестана, Ингушетии и Чечни.

По итогам турнира среди мужчин первым стал Мальцагов Рустам, второе место занял Ганиев Алисхан, тройку призеров замкнул Майго Сулейман.

У женщин первое место заняла Исаева Медна, второй стала Гаджиева Наида, третье призовое место у Эльмурзаевой Зулихан.

Стоит отметить, что любители настольного тенниса из Ингушетии на протяжении нескольких месяцев обучались и тренировались в секции по настольному теннису (шоудаун), созданной в рамках реализации проекта «Спорт без преград», получившего поддержку Фонда президентских грантов.

Цель данного проекта — создание условий незрячим и слабовидящим для занятий такими адаптивными видами спорта, как настольный теннис и волейбол.

Для того, чтобы ребята смогли получить опыт участия в соревнованиях, применить на практике полученные знания и спортивные навыки, был проведен не только открытый турнир СКФО по настольному теннису, но и открытый республиканский турнир Ингушетии.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минспорта региона, помимо этих мероприятий в ходе реализации проекта были изданы методические материалы, организованы мастер-класс и тренировки по волейболу для незрячих.

Благодаря реализации проекта «Спорт без преград» незрячие и слабовидящие жители Ингушетии получили возможность на регулярной основе заниматься настольным теннисом и волейболом в соответствующих секциях, которые оборудованы специализированным спортивным инвентарем.

Если среди ваших близких или знакомых есть люди с глубокими нарушениями зрения, которые хотели бы заниматься данными видами спорта, вы можете обратиться в Ингушскую региональную организацию ВОС по тел. +7 928 107-73-79 или написать по адресу электронной почты irovos@yandex. ru. Контактное лицо Дугиев Мовсар Исаевич

Партнеры проекта: Министерство по физической культуре и спорту РИ, КСРК ВОС, Федерация спорта слепых РФ, ИРО ФСС, ВГТРК «Ингушетия»,

центр «Доступная среда» НБРИ, газета «Ингушетия», волонтерский центр «Абилимпикс» при ГБПОУ «Колледж сервиса и быта» г. Назрань.