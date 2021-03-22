Турнир проходил на четырех татами Дворца спорта «Магас» и собрал более трехсот дзюдоистов из субъектов Северо-Кавказского федерального округа. За награды боролись дзюдоисты из Дагестана, Чечни, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии и Ингушетии.

Мероприятие посетили почетные гости, в числе которых председатель правительства Ингушетии Владимир Сластенин.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба регионального Минспорта, Владимир Сластенин отметил значимость турнира в укреплении дружеских отношений между спортсменами разных регионов и повышении их спортивного мастерства. По завершении торжественной части в зале продолжились зрелищные поединки. Ребята оспаривали лидерство в двух возрастных и шестнадцати весовых категориях.

«Судейство на турнире проходило на хорошем уровне благодаря грамотной организации соревнований в целом и объективному судейству. Организатору турнира — Дворцу спорта «Магас» имени Берда Евлоева большое спасибо!» — отметили представители спортивного ведомства республики.

По итогам турнира победители и призёры были награждены медалями, грамотами, кубками, денежными вознаграждениями и подарками.

Победителями турнира стали:

2009-2010 г. р. — Цечоев Мухаммад (32 кг), Эсмурзиев Рамазан (35 кг), Дидигов Хамзат (38 кг), Торшхоев Абубакар (42 кг), Джигкаев Арсен (46 кг, Республика Северная Осетия), Махлоев Абдула (50 кг) и Тумгоев Магомед (+ 50 кг);

2007-2008 г. р. — Богатырев Ислам (73 кг), Марзаганов Хамзат (+73 кг), Хамхоев Рахим (38 кг), Боков Адам (42 кг), Гиреев Хасан (46 кг), Парчиев Абдуллах (55 кг), Евлоев Илез (50 кг), Кантаев Абубакар (60 кг), Цечоев Ислам (66 кг).

Серебряные призеры:

2009-2010 г. р. — Торшхоев Юсуф (32 кг), Халимбеков Камиль (35 кг, Дагестан), Торшхоев Диксаг (38 кг), Муталиев Саид (42 кг), Туаев Аслан (46 кг, Северная Осетия), Богатырев Микаил (50 кг), Бештоев Микаил (+50 кг);

2007-2008 г. р. — Угурчиев Абдуллах (38 кг), Балоболко Тимур (42 кг), Костоев Омар (46 кг), Эсмурзиев Ибрагим (50 кг), Янарсанов Хазбулат (60 кг), Муталиев Мухаммад (66 кг), Тадтаев Артур (55 кг, Северная Осетия), Авзурагов Захар (73 кг, Северная Осетия), Кодзоев Ваха (+73 кг).

Бронзовые призеры:

2009-2010 г. р. — Камурзоев Мухаммад (32 кг), Маматов Исмаил (32 кг), Куриев Абубакар (35 кг), Албогачиев Мансур (35 кг), Боков Магомед (38 кг), Гаджимагомедов Магомед (38 кг, Дагестан), Аушев Магомед-Амин (42 кг), Бисаев Юнус (42 кг), Эсмурзиев Юнусбек (46 кг), Ганиев Мухаммад (46 кг), Плиев Магомед (50 кг), Евлоев Амир (50 кг), Межидов Абдула (+50 кг), Парчиев Ислам (+50 кг);

2007-2008 г. р. — Гомкартиев Сулейм (38 кг), Хажиев Ислам (38 кг, Чечня), Арчаков Ибрагим (42 кг), Угурчиев Магомед (42 кг), Базгиев Адам (46 кг), Хамчиев Рашид (46 кг), Султыгов Магомед (55 кг), Богатырев Алисхан (55 кг), Икаев Давид (50 кг, Северная Осетия), Мальсагов Микаил (50 кг), Угурчиев Магомед (60 кг), Мерешков Абдуллах (60 кг), Хажиханов Джабраил (66 кг, Дагестан), Куриев Халит (66 кг), Чаниев Микаил (73 кг), Эсмурзиев Абдул-Малик (73 кг), Плиев Рахим (+73 кг), Хаутиев Ибрагим (+73 кг).