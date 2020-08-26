Соревнования были посвящены 25-летию образования Карабулака. Организаторами мероприятия выступили администрация муниципального образования и местная спортивная школа. В соревнованиях приняли участие дворовые команды, представляющие территориально разные части города.

Почётным гостем спортивного праздника стал мэр Магомед-Башир Осканов. Градоначальник понаблюдал с интересом за решающими поединками и принял участие в церемонии награждения лучших коллективов по итогам состязаний.

Руководитель муниципального образования, сообщила его пресс-служба, поздравил победителя и призёров турнира, поддержал добрыми словами ребят, которым немного не хватило мастерства и удачи, чтобы добиться успеха. Магомед-Башир Осканов подчеркнул, что «главное — это старание, а результат в спорте или в любой другой сфере, по воле Всевышнего, обязательно придёт».

Чемпионом стала команда «ЖБИ», представляющая первый микрорайон Карабулака, команда «Новостройки» — финалист соревнований, следом финишировал «Городок», обыгравший своего соперника в матче за третье место.

Ряд игроков отметились индивидуальными достижениями. Лучшим вратарём признали Мухаммеда Мархиева, лучшим защитником — Магомеда Куркиева, лучшим бомбардиром — Рамзана Даурбекова и, наконец, звания «лучший игрок матча» удостоился Ислам Плиев.

Организаторы наградили отличившихся участников прошедших баталий кубками, медалями и дипломами, а также ценными призами в виде различной футбольной атрибутики.

Напомним, 25 лет назад в стане ингушских городов прибыло. Карабулак стал четвертым по счету населенным пунктом региона, имеющим подобный административный статус. С приданием Сунже аналогичных полномочий городов сейчас в Ингушетии пять.