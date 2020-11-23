«Согласно проекту в предгорном сельском поселении Аршты построено первое мини-футбольное поле с укладкой искусственного покрытия. Для этого предварительно было подготовлено основание. На объекте также произведена установка фонарных столбов для освещения, заградительных сеток, скамеек, урн и питьевого фонтанчика», — сказал представитель администрации Сунженского района.

Более того, по словам сотрудника пресс-службы, на примыкающей к объекту территории обустроена автостоянка.

Строительство спортивного объекта в отдаленном, приграничном с Чеченской Республикой селе началось в апреле этого года благодаря реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда». На эти цели власти потратили порядка 4,5 млн рублей.

Спортобъект готов к сдаче в эксплуатацию. В прошлом году футбольное поле построили в сельском поселении Берд-Юрт.

Главной целью проекта служат развитие и улучшение физического здоровья и качества жизни подрастающего поколения, жителей сельского поселения. При его реализации учитывалось мнение граждан, кроме того, вся работа осуществлялась под непосредственным контролем общественности и муниципальных депутатов.

Напомним, первая воркаут-площадка построена в самом крупном селе Ингушетии Экажево. На площади 315 кв. м размещены различные современные уличные тренажеры, в том числе для людей с ограниченными возможностями здоровья, имеются турники различного диаметра, брусья, шведская стенка, рукоходы, скамьи для пресса и многое другое.

Как сообщалось на сайте Минспорта РФ, за период 2016-2023 гг. Ингушетии выделены средства федерального бюджета в объёме 725 млн руб., из них в рамках реализации ФЦП «Развитие физкультуры и спорта в РФ» — 629 млн рублей, в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография» — 96 млн рублей.

В 2020 году по ФЦП республика получила 209,9 млн рублей, из них 16,1 млн рублей — на закупку спортивного оборудования для спортшкол и училищ олимпийского резерва; 193,8 млн рублей — на реконструкцию спортивно-тренировочного центра «Мужичи».

В рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» Ингушетии в 2020 году предусмотрено выделение 42,6 млн руб., из них 40 млн руб. — на создание или модернизацию футбольных полей с искусственным покрытием и легкоатлетическими беговыми дорожками; 2,6 млн рублей — на закупку спортивно-технологического оборудования для создания малых спортивных площадок.

Согласно федеральному проекту «Спорт — норма жизни», к 2024 году количество систематически занимающихся физкультурой и спортом россиян должно достигнуть 55%.