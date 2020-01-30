В чемпионате примут участие более 70 альпинистов из Москвы, Санкт-Петербурга, Татарстана, Карелии, Бурятии, Красноярска, Краснодара, Ставрополя, Приморского, Хабаровского, Пермского, Алтайского краев, Московской, Воронежской, Самарской, Ростовской, Новосибирской, Кировской и Нижегородской областей.

Команды-участники будут состоять из 2-4 человек, имеющих спортивный разряд не ниже первого по классическому альпинизму. Участникам предстоит совершить несколько восхождений наивысшей категории сложности на вершины горного массива Кязи.

Как отметили в Минспорта республики, в прошлом году Ингушетия уже принимала участников чемпионата России по альпинизму в техническом классе. Соревнования прошли успешно, альпинисты остались довольны. После данного чемпионата на вершине горного массива Кязи появились новые альпинистские маршруты наивысшей категории сложности, их и предстоит пройти участникам предстоящего чемпионата.

Программа чемпионата России по альпинизму в техническом классе

3 февраля — заезд и регистрация команд; до 10:00 — работа комиссии по допуску; с 10:00 до 12:00 — заседание судейской коллегии совместно с представителями команд; в 12:00 — открытие соревнований; 12:30-13:30 — выбор маршрутов по результатам жеребьёвки.

4 февраля, 7:00 — выход групп на маршруты.

4-14 февраля — совершение восхождений.

15 февраля — в 12:00 — окончание восхождений, выход на вершину; 16:00 — все группы в полном составе обязаны спуститься в базовый лагерь; 17:30-18:30 — подведение итогов, рассмотрение протестов, утверждение результатов; 18:30-19:30 — итоговое заседание судейской коллегии совместно с представителями команд; 20:00-22:00 — закрытие соревнований, награждение победителей.

16 февраля — резервный день, разъезд участников соревнований.

Победители и призеры соревнований будут награждены дипломами и медалями соответствующих степеней Министерства спорта РФ.

Для обеспечения безопасности и своевременного реагирования в случае необходимости, в период проведения чемпионата будет организовано дежурство Ингушского поисково-спасательного отряда, ГКУ «Аварийно-спасательная служба Республики Ингушетия» и пожарно-спасательной части № 5.

— Также спасатели будут проводить инструктажи и беседы о правилах безопасного поведения в горах и на месте постоянной дислокации участников и организаторов соревнований, — отметил заместитель начальника отдела организации пожарной охраны объектов и координации аварийно-спасательных формирований Главного управления Мурад Мурзабеков.