Уже прозвучали и продолжают звучать приятные пожелания в адрес жителей Ингушетии, сказано много добрых слов о бесценном вкладе, который внесли наши соплеменники в разное время в укрепление российской государственности, прошла масса ярких, запоминающихся мероприятий, приуроченных к этой знаменательной дате. Этот ряд дополнился и спортивными соревнованиями.

Так, в честь празднования 250-летия единения Ингушетии и России в Назрани прошел турнир по мини-футболу, организаторами которого выступили мэрия Назрани и Федерация футбола Ингушетии.

Почетным гостем соревнования стал градоначальник Урусхан Евлоев, который, перед началом матчей пожелал участникам турнира честной игры и победы сильнейшему. Кроме того, глава Назрани пообщался с воспитанниками спортивной школы и президентом Федерации футбола Ингушетии Хаважем Холухаевым, расспросил о проблемах, которые, безусловно, существуют в федерации.

В турнире приняло участие шесть команд, состоявших из ребят 2005-2007 годов рождения. Дерби (10 групповых матчей и серия плей-офф) прошли в Насыр-Кортском административном округе города, на новеньком стадионе, рядом со строящейся школой, в напряженной и бескомпромиссной борьбе. Юные футболисты, несмотря на возраст, показали зрелую, техничную игру, недюжинные волевые качества и, надеюсь, что о некоторых из них через определенное время мы еще услышим в мировых новостях.

Остается добавить, что в итоге триумфатором турнира стала футбольная команда «Гамурзиево», второе место заняли футболисты из ФК «Ангушт» (г. Назрань), а «бронза» досталась ребятам из ФК «Плиево». Тройке призеров вручили кубки, медали и грамоты.