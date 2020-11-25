Мероприятие прошло на базе реабилитационного центра «Аррохим». В соревнованиях приняли участие незрячие и слабовидящие любители настольного тенниса со всей республики, а также гости из Северной Осетии.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минспорта региона, большинство участников мероприятия на протяжении двух месяцев тренировалось в секции по настольному теннису, организованной и укомплектованной соответствующим спортивным инвентарём.

Цель игры — отбить мяч битой, чтобы он, пролетев вдоль стола под разделительным экраном, попал в ворота соперника. Победителем становится игрок, первым набравший 11 очков, при разнице с соперником не менее двух очков. Каждый игрок подает пять раз подряд. Игроку начисляется два очка за попадание в ворота и одно очко за каждую из трех возможных ошибок соперника: если тот попадает мячом в экран, роняет мяч со стола или касается мяча чем-либо кроме биты.

Основная задача проекта «Спорт без преград» — создание условий для занятий настольным теннисом (шоудаун) и волейболом для незрячих и слабовидящих людей.

По итогам прошедшего турнира места распределились среди мужчин следующим образом: первое место — Хусен Плиев, второе место — Алисхан Ганиев, третье место — Ибрагим Плиев; среди женщин: первое место — Ирина Парашенко; второе место — Эсет Тимурзиева; третье место — Эсет Даурбекова.

В церемонии награждения призеров принял участие заместитель министра спорта Ингушетии Магомед Мошхоев, который поздравил участников и призеров турнира, пожелал всем крепкого здоровья и новых спортивных побед. Все участники, в том числе и самые юные, получили дипломы и подарки.

Партнеры проекта «Спорт без преград»: Министерство по физической культуре и спорту Республики Ингушетия, Культурно-спортивный реабилитационный комплекс Всероссийского ордена трудового Красного Знамени общества слепых (КСРК ВОС), Федерация спорта слепых РФ, Ингушская региональная организация Федерации спорта слепых, филиал Всероссийской государственной телерадиокомпании Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Ингушетия», центр «Доступная среда» Национальной библиотеки имени Джемалдина Яндиева, газета «Ингушетия», волонтерский центр «Абилимпикс» при ГБПОУ «Колледж сервиса и быта».

Напомним, годом создания новой игры считается 1960-й, когда канадцы Джо Льюис и Патрик Йорк придумали спорт, в который могли бы самостоятельно играть плохо видящие люди, не пользуясь помощью зрячих друзей. Они записали правила игры и разработали необходимое оборудование.

Первым международным успехом шоудауна стал его дебют как рекреационного вида спорта во время Паралимпийских игр 1980 года в нидерландском Арнеме. С тех пор в шоудаун играли для развлечения на каждых Играх. Всплеск особого интереса наметился после Паралимпийских игр 1996 в Атланте, когда в IBSA обратились представители 30 стран с запросом о получении информации об оборудовании и правилах игры. Шоудаун настолько занимателен и не требует силовой подготовки, что играют в него люди всех возрастов и возможностей, а не только слепые. Другим его преимуществом является недорогое оборудование. Хотя столы для шоудауна не выпускаются серийно, их без проблем может сделать любой деревянных дел мастер.

В настоящее время шоудаун практикуется в Европе, Азии, Африке, Северной и Южной Америке. Управление спортом осуществляет подкомитет Международной ассоциации спорта слепых (IBSA) по шоудауну. Подкомитет поддерживает проведение турниров на региональном и национальном уровне, с целью организации в будущем чемпионатов мира и турниров Паралимпийских игр.