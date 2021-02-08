В соревнованиях приняли участие порядка 30 лучников из городов и районов республики. Турнир стал отборочным этапом на чемпионат СКФО, который пройдет в Ставрополе.

Соревнования лучников в спорткомплексе «Магас» посетил заместитель министра спорта РИ Магомед Мошхоев, который не только наблюдал за борьбой спортсменов, но и сам принял участие в этих увлекательных состязаниях, постреляв из лука.

Как сообщила пресс-служба Минспорта республики, по итогам соревнований в классе «Боребоу» первое место занял Алмазов Курейш, второе — Ганижев Магомед, третье — Халахоев Назир. В классе «Инстинктив» отличились Дашлакиев Умар, занявший первое место, вторым стал Боков Ислам, третье место у Куштова Амина.

У «историков» первым стал Газгиреев Сулейман, вторым Гандалоев Тимур.

Призовые места у «классиков» распределились следующим образом — первое место у Шанхоева Османа, второе — у Озиева Заура, третье — у Цечоева Адама и Бузуртанова Лом-Али.

По словам президента Федерации лучного спорта Республики Ингушетия Анзора Евлоева, спортсмены-лучники, занявшие на турнире первые места, получили право участвовать в чемпионате СКФО по стрельбе из лука, который пройдет в Ставрополе 26 февраля.

В овладении техникой стрельбы из лука важную роль играет физическая подготовка спортсмена, масса и строение тела. Но это далеко не самое главное. Техника стрельбы из лука определяется напряжением тетивы и точностью попадания в цель. И так как стрельбу часто сравнивают с медитацией, то от человека требуется спокойствие и умение владеть собой, особенно «среди толпы смятенной». Ведь практикуется стрелок зачастую в компании других стрелков или зрителей, и скопление людей и шум не должны его смутить.

Самоконтроль, внутренний голос и особое душевное состояние неизменно будут подсказывать, в какой момент нужно дать тетиве свободу. В таком состоянии человек способен абстрагироваться от цели. Все это помогает довести искусство до совершенства. Чтобы выработать «выигрышный» настрой, требуются долгие тренировки.

Стрельба из лука — не только современный вид спорта, но и популярный вид нестандартного времяпрепровождения. Лук — один из древнейших видов оружия. Еще наши первобытные предки использовали его для охоты или защиты от врагов. С изобретением огнестрельного оружия стрельба из лука перешла в категорию исключительно спортивных дисциплин. Сегодня она имеет статус олимпийского вида спорта.