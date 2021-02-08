Чемпионат

Турнир стал отборочным этапом на чемпионат СКФО

В Ингушетии подвели итоги чемпионата республики по стрельбе из лука

0

Во Дворце спорта «Магас» имени Берда Евлоева прошёл чемпионат Республики Ингушетия по стрельбе из лука, приуроченный к 29-летию подвига Героя Российской Федерации Суламбека Осканова.

В соревнованиях приняли участие порядка 30 лучников из городов и районов республики. Турнир стал отборочным этапом на чемпионат СКФО, который пройдет в Ставрополе.

Соревнования лучников в спорткомплексе «Магас» посетил заместитель министра спорта РИ Магомед Мошхоев, который не только наблюдал за борьбой спортсменов, но и сам принял участие в этих увлекательных состязаниях, постреляв из лука.

Как сообщила пресс-служба Минспорта республики, по итогам соревнований в классе «Боребоу» первое место занял Алмазов Курейш, второе — Ганижев Магомед, третье — Халахоев Назир. В классе «Инстинктив» отличились Дашлакиев Умар, занявший первое место, вторым стал Боков Ислам, третье место у Куштова Амина.

У «историков» первым стал Газгиреев Сулейман, вторым Гандалоев Тимур.

Призовые места у «классиков» распределились следующим образом — первое место у Шанхоева Османа, второе — у Озиева Заура, третье — у Цечоева Адама и Бузуртанова Лом-Али.

По словам президента Федерации лучного спорта Республики Ингушетия Анзора Евлоева, спортсмены-лучники, занявшие на турнире первые места, получили право участвовать в чемпионате СКФО по стрельбе из лука, который пройдет в Ставрополе 26 февраля.

В овладении техникой стрельбы из лука важную роль играет физическая подготовка спортсмена, масса и строение тела. Но это далеко не самое главное. Техника стрельбы из лука определяется напряжением тетивы и точностью попадания в цель. И так как стрельбу часто сравнивают с медитацией, то от человека требуется спокойствие и умение владеть собой, особенно «среди толпы смятенной». Ведь практикуется стрелок зачастую в компании других стрелков или зрителей, и скопление людей и шум не должны его смутить.

Самоконтроль, внутренний голос и особое душевное состояние неизменно будут подсказывать, в какой момент нужно дать тетиве свободу. В таком состоянии человек способен абстрагироваться от цели. Все это помогает довести искусство до совершенства. Чтобы выработать «выигрышный» настрой, требуются долгие тренировки.

Стрельба из лука — не только современный вид спорта, но и популярный вид нестандартного времяпрепровождения. Лук — один из древнейших видов оружия. Еще наши первобытные предки использовали его для охоты или защиты от врагов. С изобретением огнестрельного оружия стрельба из лука перешла в категорию исключительно спортивных дисциплин. Сегодня она имеет статус олимпийского вида спорта.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Преподаватели Северо-Кавказского института искусств провели в Ингушетии мастер-классы по народным инструментам и классическому танцу
«Чистое небо»: «Ростелеком» на Юге перенес в 2020 году с опор в кабельную канализацию более 100 км оптики
Ингушский дзюдоист Акроман Парчиев стал бронзовым призёром Всероссийских соревнований по дзюдо в Екатеринбурге
Ингушские борцы классического стиля Братья Амриевы стали призёрами Первенства Приволжского федерального округа
Эвакуация учащихся в ингушской Сунже связана с проводимыми полицией учениями
Ингушских поисковиков приглашают к участию в международной поисковой экспедиции «Ржев. Калининский фронт»
В онкодиспансере Ингушетии в день открытых дверей 80 человек прошли профилактический осмотр
Спортсмены из Ингушетии заняли призовые места на III Евразийских студенческих играх боевых искусств в Уфе
В Ингушетии эвакуированы учащиеся одной из школ после сообщения о минировании
В Карабулаке в рамках нацпроекта благоустроят «народный стадион»
В одном из сельских поселений Ингушетии ведется строительство нового пешеходного моста через реку Сунжа

Главное

Яндекс.Метрика

 