По итогам турнира первое место заняла команда гимназии № 1 г. Назрани, второе место — школа № 3 г. Малгобека, третье место — школа № 1 г. Магаса.

Лучшим игроком по результатам сыгранных матчей стал учащийся гимназии № 1 г. Назрани — Эмин Аушев.

Организатором соревнований выступило Министерство образования и науки Ингушетии при поддержке республиканской шахматной федерации.

«Белая ладья» — это традиционной турнир среди команд общеобразовательных школ. С времен СССР «Белая ладья» имела статус всесоюзного турнира. С 2004 года турнир стал всероссийским, а с 2016 — международным. Проводится с 1969 года.

Основные задачи — популяризация шахмат среди школьников; предоставление возможности школьникам участвовать в соревнованиях со своими сверстниками, играть, получать призы и награды; выявление молодых перспективных шахматистов.

Организатор турнира — Всероссийская шахматная федерация при поддержке Минобразования и Минспорта РФ.

«Белая ладья» зародилась в 1968 году с подачи экс-чемпиона мира Василия Смыслова и писателя Льва Кассиля. Их усилиями был организован детский клуб с таким названием для московских школьников. В 1969 году стартовал всесоюзный турнир пионерских дружин, который со временем приобрел большую популярность. Победители награждались призами ЦК ВЛКСМ и пионерской организации.

«Белая ладья» стала своеобразной кузницей кадров. Состав команд — 5 человек, среди которых не менее 1 девушки. Школу «ладьи» прошли многие ведущие советские шахматисты, это была своего рода школа мастерства. В 1979 году был установлен рекорд — более миллиона школьников приняли участие в этом соревновании.

К сожалению, после того как Советский Союз распался, турнир был приостановлен и возродился лет через 10, в начале нынешнего века. В августе 2014 года турнир стал международным. Были подписаны соглашения с представителями почти всех стран СНГ и Израиля об участии школьных команд из этих государств в «Белой ладье».

В этом же, 2014 году «Белой ладье» исполнилось 45 лет. В юбилейном соревновании в Дагомысе участвовали 73 команды из различных субъектов РФ, прошедшие региональный отбор. Это более 5 тысяч школьников.

Значимость события подтверждена визитом Президента. Владимир Путин сказал: «В своё время у нас шахматами занимались в каждой школе, в каждом районе. Очень здорово, приятно, что сегодня эта традиция возрождается. Шахматы — это самый интеллектуальный вид спорта, мы всегда занимали самые высокие позиции во всех международных рейтингах».

«Белую ладью» всегда ценил и поддерживал экс-чемпион мира Анатолий Карпов. Динамика по количеству команд, участвующих в финалах «Белой ладьи», растет постоянно в последние годы.