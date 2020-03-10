Как сообщается на официальном сайте IJF, отменены все турниры, которые должны были пройти до 30 апреля. В список вошли турнир серии «Большого шлема» в Екатеринбурге, а также этапы Гран-при в Тбилиси (Грузия) и Анталье (Турция).

Ранее планировалось, что турнир в Екатеринбурге пройдет без зрителей. Соревнования в России должны были пройти с 13 по 15 марта. В турнире должны были участвовать 587 спортсменов из 90 стран, кроме представителей Китая, Кореи, Ирана и Италии, где распространен коронавирус. Местом проведения «Большого шлема» в очередной раз должен был стать Дворец игровых видов спорта (ДИВС), вмещающий более четырех тысяч зрителей. ДИВС регулярно принимал и другие престижные соревнования дзюдоистов — летом 2018 года на арене прошел командный чемпионат Европы.

Сборная России на правах хозяйки заявила на «Большой шлем» в Екатеринбурге 56 человек. В этом числе ингушские спортсмены: обладатель золотых медалей открытого турнира в Софии в феврале прошлого года Исмаил Часыгов и серебряный призер чемпионата России — 2018 Исмаил Хамхоев в весе 66 кг; олимпийский чемпион Хасан Халмурзиев в весе 81 кг; победитель трех турниров Гран-при, призер континентальных чемпионатов Хусен Халмурзиев в весе 90 кг.

Успешное выступление на «Большом шлеме» в предолимпийском году позволило бы претендентам на участие в Играх в Токио существенно усилить свои позиции в рейтинге. Чемпионы заработали бы по тысяче очков, серебряные и бронзовые медалисты — соответственно, по семьсот и пятьсот очков. Призовые для медалистов составили бы: по 5 тысяч долларов — победителям, по 3 тысячи — серебряным призерам и по 1,5 тысячи — спортсменам, занявшим третьи места.

«Мы находимся в трудном положении, когда нам просто необходимо принять радикальное решение, чтобы защитить всех причастных и соблюсти мировые требования к мерам безопасности. К несчастью, нынешняя ситуация опасна и критична со многих точек зрения. Безопасность спортсменов в трудные времена имеет первостепенное значение. Мы обеспечим всем участникам соревнований равные шансы при отборе на Олимпийские игры», — сказано в заявлении Международной федерации дзюдо.

Ранее в Марокко отменили элитные международные соревнования по дзюдо, которые должны были пройти с 6 по 8 марта в Рабате, из-за этого регистрацию на «Большой шлем» продлили.

Министерство спорта России продолжает следить за развитием ситуации с распространением коронавируса COVID-19 и находится в оперативном контакте со специально созданным штабом при правительстве Российской Федерации с целью определения дальнейшего механизма проведения спортивных мероприятий на территории страны.

Напомним, власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни — это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название — COVID-19. По последним данным, число зараженных в 110 странах превысило 113 тысяч человек, более четырех тысяч людей умерли.