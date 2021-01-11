Ожидается участие ведущих российских борцов классического стиля, для которых старт в Ростове-на-Дону будет решающим в отборах на континентальные и мировые соревнования. Город примет соревнования во второй раз, впервые здесь чемпионат прошел в 1998 году. Турнир проходит ежегодно. Чемпионат России 2020 года состоялся в Новосибирске.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минспорта республики, регион на чемпионате страны представят шесть спортсменов, в их число вошли борцы спортивного клуба «Ади Ахмад» Бекхан Оздоев (87 кг), Мухаммад Евлоев (87 кг), Амирхан Цечоев (82 кг), Мухаммад Хациев (77 кг), Зелимхан Цуров (97 кг), Мансур Калиматов (72 кг).

На чемпионате России будет присутствовать спортивная делегация из Ингушетии под руководством президента Федерации спортивной борьбы РИ Руслана Белхороева. В состав делегации войдут также первый вице-президент республиканской федерации спортивной борьбы Тамерлан Ведзижев и старший тренер спортивного клуба «Ади Ахмад», ответственный за ингушскую сборную на соревнованиях, Иса Оздоев.

В данное время ингушские борцы завершают тренировочный сбор, который проходит на базе спортклуба «Ади Ахмад», на днях были проведены контрольные схватки. В оставшееся время до начала соревнований спортсмены продолжат подготовку и проведут подгонку веса.

Президент Федерации спортивной борьбы Ингушетии Руслан Белхороев отметил, что чемпионат России в этом году является самым главным стартом для спортсменов.

«В этом году, как и в 2020-м, чемпионат России по греко-римской борьбе стал предолимпийским, конкуренция ожидается очень серьезная. Наши спортсмены активно и усиленно готовились, очень надеюсь, что они достойно представят на чемпионате страны свой регион. Думаю, что они должны реализовать себя и даже больше, учитывая результаты, которые они уже показали в прошедшем сезоне. К сожалению, Ислам Опиев, являющийся призёром чемпионатов России, чемпионом мира и Европы среди спортсменов до 23-х лет, пропустит чемпионат России из-за травмы. Желаю ему скорейшего выздоровления. А ребятам желаю достойных результатов. Будем надеяться только на успех», — прокомментировал Белхороев.

Стоит отметить, что, учитывая эпидемиологическую ситуацию, организаторы приняли решение провести чемпионат России по греко-римской борьбе без зрителей.