Более 100 спортсменов из различных регионов страны приняли участие в турнире. Сборную Ингушетии на соревнованиях представили 15 спортсменов. Команду на турнире возглавил президент Федерации ММА Ингушетии Ваха Шанхоев. По итогам всех встреч сборная Ингушетии заняла первое общекомандное место.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минспорта республики, победителями в своих весовых категориях стали Хамхоев Адам (52 кг), Картоев Ибрагим (57 кг) и Оздоев Ахмадхан (93 кг). Серебряной медали удостоился Эльджаркиев Магомед-Амин (61 кг). Бронзовые награды завоевали Аушев Адам (57 кг), Султыгов Жамалейл (77 кг), Булгучев Умар (93 кг) и Мальсагов Илез (93 кг).

Победителям турнира присвоили звание «Мастер спорта по смешанному боевому единоборству». Президент Федерации смешанных единоборств (ММА) Ингушетии Ваха Шанхоев выразил благодарность министру спорта региона Али Дошхоклоеву за оказанную поддержку для участия в данном турнире.

Соревнования в Нальчике проводились с целью: а) пропаганды здорового образа жизни, привлечению жителей Кабардино-Балкарской Республики к регулярным занятиям физической культурой и спортом; б) повышения спортивного мастерства, выявления сильнейших спортсменов Российской Федерации для участия в российских и международных соревнованиях; в) развития смешанного боевого единоборства (ММА) и дальнейшей популяризации вида спорта в Российской Федерации; г) повышения квалификации судей, тренеров и уровня подготовки спортсменов; д) привлечения к активному образу жизни детей, подростков и других категорий населения Российской Федерации; е) воспитания подрастающего поколения в духе патриотизма и любви к Родине.

Российскому и советскому государственному деятелю, первому президенту Кабардино-Балкарской Республики с 1992 по 2005 год Валерию Мухамедовичу Кокову 18 октября 2020 года исполнилось бы 79 лет.

Как сообщили организаторы соревнований, Валерий Мухамедович вошел в историю как один из самых авторитетных политиков современной России, который сумел сохранить в Кабардино-Балкарии мир и стабильность в самое трудное для нее время. Благодаря мудрой и взвешенной политике он не допустил втягивания республики в войну и тем самым завоевал непререкаемый авторитет на Северном Кавказе и в России в целом.

Валерий Мухамедович доказал, что самоопределение народа не только возможно, но и необходимо в мирном сосуществовании и при совместном преодолении существующих проблем — в единой стране. Все усилия президента и его команды были направлены на формирование такого общественного мнения, в котором не было места экстремизму. Он был настоящим поборником мира, национального согласия, стабильности и благоденствия на земле Кабардино-Балкарии.