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Возможность поздравить наставника

Республика Ингушетия присоединяется к Всероссийской акции «Обещание тренеру»

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В рамках национального проекта «Демография» в стране стартует всероссийская акция «Обещание тренеру», приуроченная к празднованию 30 октября Дня тренера. Всех спортсменов и любителей здорового образа жизни Республики Ингушетия пригласили к участию в акции.

В преддверии этого значимого для спортивной отрасли праздника Минспорт России и АНО «Национальные приоритеты» дали старт общероссийской акции «Обещание тренеру». Как отмечают организаторы акции, спортивные наставники играют огромную роль в нашей жизни, для некоторых они становятся вторыми родителями.

— В рамках нацпроекта «Демография» в преддверии праздника проходит всероссийская акция «Обещание тренеру». Бросьте себе вызов, выберите открытку с обещанием и опубликуйте её в соцсетях с хештегом #обещаниетренеру. Отметьте в публикации своего наставника и поздравьте его с праздником. Помните, что лучшим подарком будет исполнение обещания! — призывают организаторы акции.

Для всех любителей спорта разработаны специальные открытки с обещаниями, которыми они могут поделиться в социальных сетях и отметить своего тренера или направить ему в мессенджер. Найти и скачать открытки можно на сайте norma.sport.

К акции уже проявили интерес спортсмены Российского футбольного союза, хоккейных клубов Континентальной хоккейной лиги и АССК России. Акция «Обещание тренеру» в Ингушетии проходит на официальной странице Министерства спорта республики в Инстаграм.

«Наша страна славится очень сильной тренерской школой во многих видах спорта — это относится как к тренерам известных спортсменов, национальных сборных команд, так и к наставникам детско-юношеских спортивных школ, клубов и секций, которые сопровождают спортсменов на начальном этапе подготовки. Одна из важнейших задач Минспорта России — поддержка тренерских кадров, повышение их статуса, квалификации и уровня социальных гарантий. От личности тренера, его профессионализма, терпения и мотивации зависят не только спортивные результаты детей, но и формирование их жизненных ценностей и ориентиров», — заявил министр спорта РФ Олег Матыцин.

В пресс-службе Минспорта Ингушетии добавили, что необходимые условия для тренировочного процесса в России обеспечивает федеральный проект «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография». В России строятся объекты спортивной инфраструктуры, закупается необходимое оборудование и инвентарь, а также проводятся любительские соревнования.

«Наша акция «Обещание тренеру» обещает стать одной из самых мотивационных и честных. Мы хотим, чтобы и спортсмены, и люди, занимающиеся с тренерами, пересилили себя и сделали то, что не могли, но давно обещали. Ведь тренер — это и психологическая подготовка. Докажите, что вы настроены на победу, что ваш характер закален, и вы верите в свои силы», — обратилась к будущим участникам акции через газету «Комсомольская правда» генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина.

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