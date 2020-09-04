Футбол

Бакаев полетит в Венгрию

Полузащитник сборной России по футболу Зелимхан Бакаев заработал пенальти в матче с командой Сербии

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Полузащитник «Спартака» и сборной России Зелимхан Бакаев поделился эмоциями после победы в матче с Сербией. Сборная России нанесла поражение Сербии (3:1) в матче первого тура группы 3 дивизиона A Лиги наций на «ВТБ Арене» в Москве.

«Спасибо всем большое за поддержку, за доверие, за оказанную честь играть в главной команде нашей страны! Мой обидный промах, к счастью, затмила прекрасная уверенная победа команды, за что я благодарен всем и каждому!», — подчеркнул Бакаев.

Первый тайм матча сборных России и Сербии завершился без голов. А сразу после перерыва полузащитник Зелимхан Бакаев заработал пенальти, заставив на себе сфолить 19-летнего защитника Страхиню Павловича. С 11-метровой отметки был точен капитан сборной России Артем Дзюба.

На 69-й минуте Караваев удвоил преимущество. Сербы смогли отыграть один мяч на 78-й минуте, забил Митрович. Спустя 3 минуты Дзюба оформил дубль.

Сборная России следующий матч проведет против Венгрии. Встреча пройдет 6 сентября в Будапеште. Напомним, победитель группы получит право в следующем сезоне Лиги наций выступить в сильнейшем дивизионе.

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что хавбек Зелимхан Бакаев и защитник Андрей Семёнов, получившие микротравмы в матче 1-го тура Лиги наций с командой Сербии, с большой долей вероятности смогут принять участие в следующей игре против Венгрии.

«Состояние Семёнова и Бакаева? Пока невозможно сказать. Сделаем МРТ. На данный момент у них ничего серьёзного. И Семёнов, и Бакаев летят в Венгрию. У нас есть несколько дней, чтобы принять правильное решение», — цитирует Станислава Черчесова Sport24.

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