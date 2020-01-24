Как сообщил в интервью «Ингушетии» заслуженный тренер России, вице-президент Федерации дзюдо СКФО Юнус Оздоев, по результатам состязаний шестеро лучших спортсменов в своем весе — победитель, серебряный и бронзовые призеры, а также дзюдоисты, занявшие четвертое и пятое место, войдут в состав сборной региона для участия в первенстве СКФО.

Как отметил Юнус Оздоев, уровень республиканских соревнований в нынешнем году достаточно высокий. «В турнире участвует немало опытных и достаточно титулованных спортсменов, так что уровень соревнований хороший», — заявил он.

По мнению главного судьи состязаний Амирхана Сампиева, самая высокая конкуренция наблюдалась в категориях до 66 кг и 73 кг.

Что же касается предстоящего первенства СКФО, то у представителей Ингушетии есть все шансы выступить успешно.

«Еще не было ни одного первенства СКФО, чтоб наши спортсмены остались без медалей. Ингушские дзюдоисты обязательно попадают в тройку лидеров. По результатам вступления 10-15 наших ребят стабильно едут на первенство России, и кто-то из них становится чемпионом или призером всероссийских состязаний», — подчеркнул Юнус Оздоев.

С ним солидарен и Амирхан Сампиев. «У нас хорошие перспективы не только на СКФО, я думаю, что на России ребята должны тоже неплохо выступить», — сказал главный судья соревнований.

Напомним, что первенство Ингушетии по дзюдо среди юниоров до 23 лет проходило в республике накануне. Местом проведения состязаний был выбран специализированный зал дзюдо имени Яхьи Мерешкова в Назрани. 68 представителей различных секций дзюдо республики разыграли комплекты наград в 7 весовых категориях: до 60 кг, 66 кг, 73 кг, 81 кг, 90 кг, 100 кг и свыше 100 кг.

Те, кто по результатам состязаний вошел в состав региональной команды, уже через 2 недели будут защищать честь республики на турнире в Грозном. Желаем им успешного выступления и ждем высоких результатов.