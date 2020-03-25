О переносе Игр говорится в совместном заявлении Международного олимпийского комитета и оргкомитета Игр в Токио. Оно опубликовано на сайте МОК. В заявлении сказано, что о переносе Олимпийских и Паралимпийских игр договорились премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент МОК Томас Бах. В документе говорится, что Игры пройдут в будущем году в Токио и сохранят своё название — Олимпийские и Паралимпийские игры — Токио 2020.

Олимпийский огонь, который уже был доставлен в Японию, останется в этой стране как «маяк надежды» для мира, охваченного эпидемией, говорится в заявлении.

Перенос Олимпиады в Токио на 2021 год нанесет значительный финансовый ущерб как Международному олимпийскому комитету (МОК), так и самой Японии, на территории которой должен пройти главный летний старт четырехлетия. Изменение даты проведения Игр станет большой головной болью для всех стран, а вот России грядущее масштабное изменение в мировом спортивном календаре может в какой-то степени пойти на пользу.

Конституционно-демократическая партия (КДП) Японии потребовала от имени других сил оппозиции проведения в парламенте полномасштабных дебатов по поводу решения правительства премьер-министра Синдзо Абэ отложить на год проведение токийской летней Олимпиады.

«На ее подготовку затрачены огромные суммы налоговых поступлений, мы хотим выслушать разъяснения», — заявил на встрече с журналистами в парламенте официальный представитель КДП Дзюн Адзуми, сообщает информационное агентство Kyodo.

Заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Артур Таймазов назвал это решение абсолютно правильным.

«Мы понимаем, что спортсмены находились в неопределённости. У всех профессионалов, которые морально уже готовы были выступать и завоёвывать золотые медали, начались сбои в подготовке. Правильно, что решили перенести», — приводит его слова RT.

Таймазов также выразил надежду на то, что ситуация стабилизируется, и в следующем году удастся провести Игры.

Руководитель РУСАДА (Российского антидопингового агентства) Юрий Ганус также поддержал перенос Олимпиады. По его словам, это позволит России выиграть время и лучше подготовиться к решению Спортивного арбитражного суда (КАС) по обвинению в масштабной подмене допинговых проб, пишет ИА НСН.

Спортсменов расстроило решение МОК о переносе на 2021 год Олимпиады в Токио, но в нём можно найти положительные моменты. Об этом заявила известная легкоатлетка Елена Исинбаева. По её словам, теперь будет больше времени для подготовки к соревнованиям. В свою очередь главный тренер сборной по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова предположила, что спустя год отечественная команда сможет поехать в Японию под своим флагом.

Наставник мужской сборной России по баскетболу Сергей Базаревич признался, что был расстроен, когда узнал о постановлении МОК, но вместе с тем отметил, что в настоящий момент миру не до Олимпиады.

«Жаль на самом деле... Не скажу, что настраивался на перенос, но был готов к любым сценариям. Последние годы нас так воспитали, что мы можем только адаптироваться. Возможно, сейчас, в условиях неопределённости, это действительно оптимальное решение. Не знаю даже. Идёт такое количество противоречивой информации обо всём... Миру нужно сначала эпидемию победить, а потом уже думать о спорте», — сказал Базаревич.

А генеральный менеджер отечественной национальной команды по волейболу Сергей Тетюхин подчеркнул, что в сложившихся реалиях Олимпиаду было просто невозможно провести без риска для здоровья спортсменов и болельщиков.

«Главная цель — чтобы участники оставались здоровыми и не подвергались угрозе заразиться. Я прекрасно понимаю МОК и НОК разных стран, которые переживают за своих спортсменов. Это правильное решение. Не может такое крупное мероприятие проводиться с ограничениями. Олимпиада должна проходить максимально на позитиве. Спортсмены и болельщики не должны думать о заразе, которая может их подстерегать», — заявил Тетюхин.

Олимпиада отменялась всего несколько раз в истории, но каждый раз причиной были военные действия.

Первые зимние Игры в Азии готовился принять японский город Саппоро. Но за два года до начала большой войны Япония отказалась проводить соревнования. Олимпийский комитет выбрал на замену тихий Санкт-Мориц. Казалось бы, город в нейтральной Швейцарии — лучшее решение. Однако его вновь пришлось изменить из-за конфликта между организаторами. Теперь Олимпиаду принимал Гармиш-Партенкирхен, немецкий лыжный курорт в Баварии. Догадываетесь, что было дальше? Германия развязала мировую войну, а Олимпийский комитет официально отменил зимние Олимпийские игры — 1940.

У Японии был второй шанс принять Олимпийские игры. Однако и летние Игры пришлось перенести из Токио в Хельсинки из-за японо-китайской войны. Финляндия начала готовить медали и значки, ведь даже с началом мировой войны решение о проведении Олимпиады оставалось в силе. Лишь в начале мая 1940 года Олимпийский комитет признал военное положение и отменил 12-е Игры.

Из-за войны международные мероприятия отменялись. Даже традиционное для Олимпиады священное перемирие не могло преодолеть жестокость боевых действий. Это совсем не значит, что люди не хотели стремиться к победе и любить. Мир не перестал ценить спорт, поэтому Олимпиада не прекратила своё существование, а Игры военных лет просто перенесли на несколько лет.

13-е игры Лондон собирался принять в 1944 году, но сделать это получилось лишь спустя четыре года после войны. Английская столица стала городом, где прошли первые послевоенные Олимпийские игры. Их назвали «Суровые игры» из-за разрухи вокруг. Похожая ситуация произошла и с зимними Играми 1944 года. Итальянскому курорту Кортина-д’Ампеццо удалось принять их через 12 лет.

Во время войны Италия всё-таки принимала зимние Игры в Альпах в начале 1940 года. Участвовали в них Германия, её союзники и некоторые нейтральные на тот момент государства. Эти соревнования справедливо не получили международного статуса и признания, поэтому остались безымянными и неизвестными.