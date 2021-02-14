Перечислим их имена: это частый герой наших публикаций, трехкратный чемпион России, Европы и мира, мастер спорта международного класса по пауэрлифтингу, рекордсмен Европы 2020 года по этому виду спорта, мастер спорта по боевому самбо росгвардеец Рустам Кукурхоев, его товарищ по службе Ислам Илиев, а также президент Федерации ММА зендокай карате Ингушетии Адам Дахкильгов.

Высокие награды наши ребята завоевали, что называется, потом и кровью в ходе зимних сборов, на которые съехалось несколько десятков уже именитых единоборцев. Лучшие отправятся на чемпионат мира по зендекай карате, который пройдет в конце года в Японии. Сборы начались 12 февраля и завершатся 17 числа.

— У наших ребят до сих пор не было «черных поясов», — рассказал по телефону корреспонденту газеты «Ингушетия» Рустам Кукурхоев. — «Коричневые» были. Чтобы их завоевать, нам пришлось пройти несколько этапов за один выход. Так, сначала в течение двух часов мы проходили аттестационные требования в ходе схваток с мастерами по конкретным видам единоборств. Это демонстрация владения ударной техникой, удушающими приемами, техникой борьбы, другими приемами. После такого длительного испытания каждый претендент на «черный пояс» надевал перчатки, шлем и по полторы минуты бился подряд с десятью мастерами карате. Отправишься в нокдаун или нокаут — все, пояс ты не получишь. Можешь в следующий раз попытать удачу. К счастью, нам она благоволила.

По словам Рустама, «черные пояса» с сертификатами должны выслать из Японии — родины карате. Отправятся ли наши ребята на чемпионат мира в эту страну, станет известно позже.

Газета «Ингушетия» поздравляет земляков с почином и надеется, что своим достижением они откроют путь к подобным спортивным высотам другим нашим ребятам.