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Доступные условия для занятий спортом для всех школьников

На территории восьми школ Ингушетии установлены спортивные площадки в рамках нацпроекта «Образование»

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В рамках национального проекта «Образование» на территории 8 сельских школ Республики Ингушетия установлены спортивные площадки, оборудованные разными игровыми зонами (футбольной, волейбольной и баскетбольной), а также воркаут-площадки с уличными тренажерами. При их сооружении учтены все требования к спортивному оборудованию.

«Школа — это место, где ребенок проводит большую часть времени, поэтому крайне важно создать доступные условия для занятий спортом для всех школьников», — цитирует министра образования и науки региона Эсет Бокову её пресс-служба.

Современные условия для занятий физической культурой и спортом созданы в школах, расположенных в сельских поселениях Галашки, Алкун, Долаково, Сурхахи, Али-Юрт, Нижние Ачалуки, Верхние Ачалуки и Кантышево.

Организация спортивных площадок способствует созданию полноценных условий для занятий физической культурой и спортом детей и подростков, вовлекает их в массовый спорт, способствует пропаганде здорового образа жизни и является действенной формой профилактики безнадзорности, вредных привычек в молодежной среде.

Напомним, на создание условий для занятия физической культурой и спортом в школах республики, расположенных в сельской местности, выделены денежные средства в размере 74 млн 190,7 тыс. рублей.

Нацпроект «Образование» направлен на обеспечение глобальной конкурентоспособности отечественного образования, а также ставит задачу вхождения России в число 10 ведущих стран по качеству общего образования. Изначально в состав нацпроекта входили 10 федеральных проектов: «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Поддержка семей, имеющих детей», «Цифровая образовательная среда», «Учитель будущего», «Молодые профессионалы» (повышение конкурентоспособности профобразования), «Новые возможности для каждого», «Социальная активность», «Экспорт образования» и «Социальные лифты для каждого». С 2021 года к их числу добавится еще один федеральный проект о патриотическом воспитании граждан.

«Сфера спорта, физической культуры была и остается для нас одним из приоритетов социальной политики. Для этого нам, конечно же, нужно гораздо активнее развивать массовый спорт, с детских лет прививать физическую культуру и воспитывать ответственное отношение к себе», — так Президент нашей страны Владимир Путин сформулировал задачи перед педагогами, тренерами в образовании, физической культуре и спорте. Такое значимое место отвел он физической культуре и спорту.

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