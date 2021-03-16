Бой Евлоев — Даводу, который пройдёт в полулёгком весе, будет состоять из трёх раундов.

27-летний Мовсар Евлоев выступает в смешанных единоборствах с 2014 года. Последний поединок российский спортсмен провёл в январе 2021 года, победив Ника Ленца раздельным решением судей. Всего на его счету 14 боёв в MMA, в которых он одержал 14 побед. У 29-летнего Хакима Даводу 12 побед, одно поражение и одна ничья в 14 поединках в смешанных единоборствах.

В сильнейшем ММА-промоушене мира Евлоев сейчас идет на серии из четырех побед.

Что касается Даводу, то он в последнем бою победил раздельным решением судей россиянина Зубайру Тухугова в рамках турнира UFC 257. После этого боя канадец увеличил свою серию до пяти побед кряду, при этом три из них были добыты раздельным судейским решением.

Мовсар Евлоев — кандидат в мастера спорта по греко-римской борьбе, много соревновался по самбо и панкратиону. Очень сильный физически и необычайно выносливый. Некоторые его личные атлетические рекорды выглядят невероятно даже для профессионального спортсмена, приближающегося к большим вершинам.

На вопрос «Спорт-Экспресса», откуда у Мовсара такая феноменальная выносливость, ингушский спортсмен сказал: «Я изо дня в день на протяжении последних 10 лет делаю очень много для кардио. Я очень люблю бегать долго, люблю делать всякие упражнения очень долго, люблю делать много повторений. У меня в голове всегда так: чем больше сделаешь, тем лучше для тебя. И с каждым разом это возрастает. Я привык к этому образу жизни, и мое тело приспосабливается. Конечно, если я перестану тренироваться, даже в течение месяца, когда я, к примеру, получу травму, то мне будет тяжело. Вот как-то после месяца простоя мне было тяжело даже один раунд на лапах работать. Одышки бывают, форму теряешь и приходится еще больше делать, чтобы набрать былое. Неправда, что люди говорят — от природы такая сила идет и выносливость. Ничего не бывает легко, для всего приходится что-то делать».

Евлоев пробегал 17 км за час перед его последним боем в М-1, когда он готовился на бразильца Рафаэля Диаса. Каждую неделю у Мовсара бывает тренировка в субботу по методике Кости Цзю. Он делает за час отжимания, отдых-прыжки на скакалке. 20 секунд прыгает, чтобы стряхнуть руки, и как кладет скакалку — делает отжимания. Он довел отжимания до 1500 раз за час, вообще не отдыхая. Отдых — только на скакалке. Час тренировки — 1500 отжиманий и постоянно скакалка.

Касаясь боевого дыхания, Евлоев сказал следующее: «Запас «дыхалки» у меня большой, но это не значит, что его не надо контролировать. Ты рассчитываешь его на весь отрезок. И самое главное не чем ты дышишь, а то, как ты контролируешь свой пульс. На тренировках я научился слышать свой пульс во время боя. И когда я чувствую, что он зашкаливает, я сразу пытаюсь утихомирить дыхание, восстановить свой пульс. Даже если у тебя не очень большой «бензобак», но ты будешь правильно контролировать свой пульс, ты больше сможешь провести времени в хорошем состоянии».