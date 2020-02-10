Футбол

Зимний чемпионат

Молодежная футбольная команда с участием росгвардейцев одержала победу на турнире в Ингушетии

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Военнослужащий специального моторизованного батальона Назрановского полка Росгвардии старший прапорщик Рохман Мейриев и командир роты вневедомственной охраны лейтенант полиции Магомед Ильясов в составе молодежной футбольной команды приняли участие в зимнем чемпионате Республики Ингушетия по футболу.

Команда «Вайнах», в состав которой вошли росгвардейцы, провела встречи со всеми участниками соревнования по круговой системе, по итогам которых одержали победу в восьми играх из девяти и заняли почетное первое место.

В торжественной церемонии награждения победителей и призеров зимнего чемпионата по футболу приняли участие министр по физической культуре и спорту Республики Ингушетии Али Дошхоклоев, директор детской футбольной школы Мустафа Оздоев и генеральный директор футбольного клуба «Ангушт» Беслан Илиев.

«В первую очередь хочу поблагодарить командира нашего батальона подполковника Хаважа Загиева за возможность подготовиться и принять участие в значимом для нас турнире. Также выражаю благодарность нашим соперникам за хорошую игру — они показали отличный футбол, именно благодаря ним турнир получился настолько бескомпромиссным и зрелищным», — отметил капитан команды «Вайнах» старший прапорщик Мейриев.

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