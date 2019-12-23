Федеральный министр побывал во Дворце спорта «Магас» имени Берда Евлоева в Назрани — одном из крупнейших спортивных комплексов Северо-Кавказского федерального округа.

Директор спорткомплекса Муса Алхазуров рассказал о возможностях, которые он предоставляет жителям региона в приобщении к физической культуре и здоровому образу жизни. На базе учреждения функционируют различные секции, на прилегающей территории располагаются площадки для занятий теннисом, бадминтоном, мини-футболом с искусственным покрытием.

Колобков пообщался с юными спортсменами, которые здесь занимались, и с их тренерами.

«Очень хороший комплекс. Здесь все на высоком уровне, можно спокойно проводить крупные соревнования», — поделился впечатлением об объекте министр по завершении осмотра.

Затем делегация направилась в физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном в административном округе Насыр-Кортский Назрани. Колобкову и Калиматову продемонстрировали два бассейна — один для детей, где их будут обучать плаванию профессиональные инструктора, а другой для взрослых. Здание рассчитано на 200 человек.

Напомним, объект стоимостью 68 млн руб. в 2016 году был включен в федеральную целевую программу «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы» и будет введен в эксплуатацию в конце текущего года.

Еще один пункт программы поездки министра — ледовая арена «Эрзи». По словам директора арены Иссы Цечоева, ФОК за время работы стал достаточно популярен в регионе. На сегодняшний день здесь занимается около 200 спортсменов.

Цечоев озвучил просьбу построить два ангара для сухих тренировок и помочь включить этот вопрос в федеральную программу. Колобков поручил подготовить проектно-сметную документацию и предоставить ее на рассмотрение.

Также гости побывали на футбольном поле с искусственным покрытием и легкоатлетическими беговыми дорожками в Насыр-Кортском округе. Объект построен в рамках регионального проекта «Спорт — норма жизни». Его длина составляет 100 метров, а ширина — 65. Место строительства поля выбирали сами жители села, поскольку рядом находится школа и детский сад. Власти региона намерены в будущем построить рядом дополнительно открытые воркаут-площадки для активного занятия спортом молодежи.

Завершилась инспекционная поездка осмотром места строительства стадиона с многопрофильным спортивным комплексом на 15 тысяч мест в Магасе на территории площадью 21 га в рамках федеральной программы «Развитие спорта России», его общая стоимость составляет около 5 млрд рублей. Проект самого крупного в регионе стадиона выбрали сами жители — за него проголосовали почти 70% участников.

Выбранный проект представляет собой овальное здание со стеклянным фасадом и куполом, внутри стадиона будут расположены беговые дорожки и легкоатлетическое ядро. Наружная фасадная часть основного объекта представляет собой полузакрытый стеклянный купол, внутри которого разместятся футбольное поле, поля для легкоатлетического ядра, трибуны на 15 тыс. мест, две вип-ложи, кафе, рестораны, вся необходимая инфраструктура. Плюс рядом с основным объектом разместятся здания со вспомогательной инфраструктурой — стоянки для автомашин, раздевалки для спортсменов, тренировочные помещения.

Возведение объекта планируют завершить до конца 2021 года. Строительство стадиона с многопрофильным спортивным комплексом будет вестись в рамках федеральной программы «Развитие спорта России». В спорткомплексе разместятся до девяти спортивных федераций Ингушетии.

Колобков оценил спортивную составляющую региона и работу, проделанную в этой сфере местными властями. Кроме того, он рекомендовал руководителям всех объектов активно включаться в государственные программы поддержки.

В свою очередь Глава региона подчеркнул, что все учреждения, деятельность которых направлена на развитие массового спорта, будут получать дальнейшую поддержку. На всех объектах Калиматов дал поручение подготовить справочную документацию о существующих недостатках и разработать концепцию решения проблем.

Итоги поездки и существующие проблемы обсудили в Магасе на двухсторонней встрече Главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова и министра спорта России Павла Колобкова.

Гость отметил, что важно детально изучать, как обстоят дела с развитием спорта в регионе, подчеркнув, что Ингушетия — спортивный регион, у которого есть большая потребность в развитии данной сферы.

«Вы знаете, что утвержден федеральный проект «Спорт — норма жизни». Его основная задача — увеличить до 55% количество граждан, занимающихся спортом. Несмотря на то, что в последние годы сделан большой прогресс в этом направлении, показатель в регионе недостаточно высокий — это 21%, а обеспеченность спортивными сооружениями довольно низкая. Поэтому было важно лично ознакомиться с ситуацией, изучить уровень организации работы», — сказал министр спорта России.

Он отметил, что «потенциал есть, много молодых ребят, республика может стать одним из самых развивающихся в данной области субъектом. Всю необходимую помощь, в том числе методическую, мы окажем».

Калиматов поблагодарил Колобкова за приезд и личный осмотр ключевых спортивных объектов Ингушетии.

«Мы проработаем те сегменты, на которые вы обратили внимание, сбалансируем и, с методической помощью Министерства спорта России, будем выравнивать работу регионального ведомства», — сказал руководитель субъекта, сообщает пресс-служба Глава и правительства республики.