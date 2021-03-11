Бокс

Молодцы, ребята!

Маленькие боксеры из Ингушетии привезли с турнира в Ессентуках 14 золотых медалей

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Кажется, красивый курортный город Ессентуки постепенно становится для наших маленьких мастеров «кожаной перчатки» счастливым местом. Сами посудите: только недавно оттуда ребятишки — воспитанники тренера по боксу Ахмеда Жандарова привезли кучу медалей высшего достоинства, и глядь — это достижение рухнуло под напором новых спортивных высот. Каких? Этими новостями с корреспондентом газеты «Ингушетия» поделился тренер юных дарований, тренирующихся в ФОКе города Назрани Ахмед Жандаров.

— С 3 по 7 марта в Ессентуках проходил Всероссийский открытый турнир по боксу, в котором приняли участие более 150 боксёров из ЮФО и СКФО, — рассказал собеседник. — Наши маленькие боксеры продемонстрировали настоящий боевой характер, силу духа, волю к победе и по итогам соревнований завоевали 14 золотых медалей. Хотелось бы перечислить их имена. Это Муталиев Магомед-Басир (22 кг), Цечоев Абдураххим (23 кг), Торшхоев Ахмад (25 кг), Дарсигов Сулейман (34 кг), Хадзиев Абдул-Малик (38 кг), Оздоев Мухаммад (47 кг), Тутаев Абдул-Малик (39 кг), Темурзиев Тимур (40 кг), Манкиев Яхья (42 кг), Темурзиев Назар (44 кг), Цунтоев Ислам (46 кг), Олигов Ислам (46 кг), Оздоев Ахмед (50 кг) и Оздоев Хусен (54 кг).

Ахмед Жандаров сообщил также, что в ближайшее время, 15 марта, в Нальчике состоится важный боксерский турнир среди взрослых, куда отправятся и наши спортсмены. Кроме того, он попросил не забыть упомянуть в газете о большой роли в подготовке ребятишек, которую сыграли его коллеги по тренерскому цеху — Макшарип Местоев, Беслан Шанхоев и Абдул-Малик Жандаров. В общем — молодцы, ребята!

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