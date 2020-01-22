Картинг — это гонки на картах — простейших гоночных автомобилях без кузова. Между прочим, скорость карта (класс «Суперкарт») может достигать 260 км/ч. Картинг — один из самых популярных видов активного отдыха за рубежом, набирающий стремительные обороты в России.

Благодаря простоте — карт можно собрать даже в гараже, из доступных деталей — картинг стал самым массовым видом автоспорта. Первые карты в СССР делали самостоятельно. Главной проблемой было найти подходящие колёса. В ход шли колёса от мотороллеров, вертолётов и подобные. На учебные карты ставили даже усиленные велосипедные.

Для многих картинг — это возможность научиться водить, для других — способ усовершенствовать свои навыки управления авто, прежде чем перейти к более серьезным гонкам. По замыслу автора проекта Магомеда Амирханова, дозу адреналина смогут получить даже люди с ограниченными возможностями. Выезжать на специальную трассу такие водители будут на специально переоборудованных машинах. Правда, для воплощения идеи в жизнь необходима спонсорская поддержка.

На крутых виражах трассы люди с ограниченными возможностями здоровья смогут почувствовать себя настоящими гонщиками за рулём спортивного болида. Независимо от навыков вождения, возраста и пола — они испытают азарт и остроту ощущений, получат мощный заряд адреналина, бодрости и положительных эмоций, находясь при этом в абсолютной безопасности.

Проект «Incarting» уникален. Он дает возможность людям с инвалидностью стать настоящими гонщиками. Ручное управление на юрких и мощных картах разрушает представления общества о том, что экстрим и насыщенная жизнь не для людей с инвалидностью.

«Благодаря картам на ручном управлении мы сможем проводить настоящие мотосоревнования для людей с инвалидностью, и это позволит им благодаря этим технологическим усовершенствованиям почувствовать себя на равных, почувствовать себя активными людьми, испытать для кого-то даже впервые в жизни экстрим, экстремальные виды спорта. А с другой стороны, этим проектом мы показываем обществу, что на самом деле мы можем быть ближе друг к другу», — подчеркнул Магомед Амирханов.

Свой первый карт он завёл себе ещё в детстве. Добившись побед на региональных, окружных и всесоюзных соревнованиях, с возрастом Магомед пересел на мотоциклы. Но с картами он не расставался и теперь, продав все мотоциклы, кроме старенького ИЖ, пытается приобщить к картингу широкие слои населения. В настоящее время стоит задача по переоборудованию картов на ручное управление. Это задача нелёгкая и финансово затратная. Кстати, Амирханов — бронзовый призёр чемпионата СССР по картингу.

В планах у Магомеда — открытие школы картинга с полным курсом обучения вождению и ремонту. Там, где раньше был прокат картингов, в районе железнодорожного вокзала в Назрани, асфальт пришёл в негодность, требуется ремонт гоночной площадки.

Если сейчас технологии способны значительно облегчить жизнь инвалидам, то в будущем изобретения, вероятно, смогут помочь людям с ограниченными возможностями вести абсолютно полноценную жизнь.