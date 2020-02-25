За звание «Самый меткий стрелок» и призы столичного Центра культуры, спорта и туризма мог побороться каждый желающий, умеющий обращаться с луком и знающий технику безопасности в этом виде спорта с богатой историей.

Продемонстрировать свои навыки в стрельбе из лука и с пользой провести время в компании единомышленников пришли не только жители столицы, но и лучники из различных населенных пунктов республики. Среди них можно было увидеть как взрослых, так и детей. Зрители внимательно наблюдали за каждым выстрелом, ощущая себя в роли участника, подбадривая знакомых и друзей, время от времени оценивая способности нацеленных на победу спортсменов, обсуждая их успехи и промахи.

Как сообщил директор упомянутого центра Ибрагим Костоев, первое место среди взрослых на турнире занял А. Евлоев, на второй позиции оказался И. Оздоев, третьим стал М. Евлоев. Среди юношей отличился С.-А. Мержоев, он стал лучшим, второе место досталось М. Аушеву, третье место занял С. Гарданов. Сегодня же определились и победители состязаний среди юниоров. Первым стал Р. Костоев, вторым — Алихан Хашиев, на третьей позиции — И. Боков.

Победителей и призеров турнира наградили медалями, грамотами и ценными призами.

Мероприятие проводится для развития и популяризации стрельбы из лука, пропаганды здорового образа жизни, привлечения детей, подростков, молодежи и взрослых к стрелковому спорту и активному отдыху. На соревнованиях участники устанавливают контакты, укрепляют дружеские отношения, обмениваются знаниями и наработанным опытом, навыками. Подобные состязания дают возможность объединить усилия в работе по дальнейшему развитию этого направления в регионе.

Организатором турнира выступил Центр культуры, спорта и туризма Магаса.