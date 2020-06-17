Клуб этот специализируется на довольно нестандартном для Ингушетии направлении — всестилевом карате. Почему нестандартном? Да потому, что во всей республике насчитывается всего на всего пяти секций, в которых культивируют данный вид спорта. Но несмотря на то, что всестилевое карате не получило у нас столь широкого распространения, как, например, дзюдо, вольная борьба или бокс, успехи ингушских каратистов заслуживают уважения.

Только спортсменами клуба «Горец» на различных соревнованиях, в том числе всероссийских турнирах, чемпионатах Европы и кубках мира, было завоевано в общей сложности почти 250 медалей — 67 золотых, 92 серебряных и 83 бронзовых. Неизменным руководителем клуба на протяжении всех этих четырех лет является Исса Катиев.

Второй шанс

Сам он, как это часто бывает в спорте, сделал выбор в пользу карате отнюдь не сразу. Начав заниматься тхэквондо, он и не думал о смене вида боевых искусств, но наставник, под чьим руководством тренировался Исса, принял решение покинуть республику. Тогда вслед за одноклассником он записался в секцию всестилевого карате к Зелимхану Джамботову, который, между прочим, и по сей день обучает азам японского боевого искусства юных спортсменов из Малгобека и его окрестностей.

— Конкуренции между нашими школами нет, разве только на республиканских соревнованиях, — говорит Исса Катиев. Да и какая может быть конкуренция между учителем и учеником, даже если тот уже сам воспитал немало чемпионов.

После окончания школы Исса поступил в вуз, а там уж не до занятий спортом. Хотя, как признается мой собеседник, в то время принять участие в соревнованиях было куда сложнее, чем сейчас — информации о проведении состязаний почти не было, поэтому поездки на турниры были для спортсменов нечастым событием.

Мечты об успешной спортивной карьере, достижениях и наградах так и остались бы лишь мечтами, если бы судьба не дала Иссе еще один шанс. В декабре 2015 года руководство регионального ГУ МЧС России, сотрудником которого он является, проводило традиционный спортивный турнир, приуроченный ко Дню спасателя. Увидев юных бойцов, Исса вспомнил, как сам когда-то спешил после школы на тренировки. В тот момент у него и родилась идея обучать мальчишек тому, что знает и умеет сам.

Лиха беда начало

— Когда я начинал тренировать, у меня не было никакого опыта в этом деле, но было огромное желание работать с детьми, — вспоминает он.

Изначально под руководством Катиева занимались всего десять мальчишек. Некоторые из них тренируются под его началом и сейчас, а самый старший из ребят даже помогает наставнику проводить тренировки. Через некоторое время о клубе стало известно местным меценатам — Баширу Куштову, а также Абукару и Илезу Яндиевым. Они помогли юным спортсменам с покупкой экипировки, а позже не раз финансировали поездки воспитанников клуба на различные соревнования.

— Я очень благодарен этим людям за то, что они помоги нам на старте, дали возможность развиваться, — говорит Катиев.

Не менее трепетно наставник отзывается о начальнике комитета по спорту и туризму Малгобекского района Магомеде Аушеве и директоре физкультурно-оздоровительного комплекса сельского поселения Верхние Ачалуки Исламе Бахмурзиеве. Ведь, по словам тренера, благодаря их активной поддержке десятки местных мальчишек получили возможность заниматься карате.

Постепенно, видя результаты детей, к тренировочному процессу активно подключились и их родители.

— Сейчас родители сами заинтересованы в том, чтобы мы чаще выезжали на турниры. Они же являются нашими главными спонсорами, — утверждает тренер.

Результаты не заставили себя ждать

Результаты воспитанники Иссы Катиева начали демонстрировать очень скоро. Как вспоминает наставник, осенью 2016 года, спустя всего полгода тренировок, двое его учеников впервые выступили на крупном международном турнире — Евроазиатском кубке мира в Анапе, добавив в копилку ингушской сборной сразу два «серебра». Такого успеха не ожидал даже сам тренер.

— Я мечтал об одном третьем месте, но они оба стали вторыми. Это было большой удачей, — скромно признается он.

В спорте большую роль играют внешние факторы, но так случилось, что в тот момент фортуна оказалась на стороне молодого тренера. Вдохновленный первыми успехами подопечных, Исса начал работать еще усерднее — стал искать новые пути развития, глубже вникать в тренировочный процесс, чаще выезжать на турниры, чтобы набраться необходимого опыта. И такой подход принес свои плоды. Спортсмены клуба «Горец» стали завсегдатаями пьедестала почета различных соревнований.

— Я увидел, что у меня что-то получается, почувствовал уверенность в собственных силах, — вспоминает он.

Побед без поражений не бывает

Со временем пришло понимание того, что все дети разные и к каждому ученику нужен персональный подход.

— Когда мы участвуем в соревнованиях, я никогда не говорю ребятам, что они должны занять какое-то место. Я настраиваю их на обычную работу, такую же, как на стандартных тренировках. Для меня это гораздо важнее.

Наставник признается, что в его практике не раз были случаи, когда юный спортсмен во время турнира отказывался выходить на татами.

— Я понимал, что ребенок на тот момент был просто психологически не готов к встрече с соперником. Я говорил ему, что ничего страшного не произошло, и он сможет лучше подготовиться и выступить на следующем турнире.

Были у его учеников и поражения, причиной которых становилось отсутствие мотивации, вспоминает тренер. По возвращении с ними работал как сам Исса, так и их родители. Ведь психологическая устойчивость, по мнению наставника, играет не последнюю роль в успешной спортивной карьере, и очень важно помочь спортсмену преодолеть психологический барьер, справиться со своими страхами.

— В финале проходившего в начале нынешнего года открытого Кубка федерации всестилевого карате России дрался мой воспитанник — Хамзат Чапанов. Основное время закончилось с ничейным счетом, экстра-раунд также не выявил лидера, тогда по результатам взвешивания победу присудили сопернику. Это и есть удача! — с улыбкой говорит Исса.

Но он не сетует на судьбу. Наставник убежден, что показателем его работы являются отнюдь не победы его подопечных, а то, насколько точно им удается выполнить установки тренера.

— Даже пусть мой ученик проиграет, его засудят, что тоже имеет место на соревнованиях, но если ребенок выложился на все сто, сделал то, чему я его научил, для меня это является наивысшей наградой.

Секреты тренерской работы

У тренера вообще особый подход к работе с детьми. Его деятельность не ограничивается тренировочным процессом. По мнению Иссы, для каждого из его воспитанников на первом месте может быть только учеба, и спортивные занятия никоим образом не должны ей мешать. Именно поэтому он лично проверяет дневники юных спортсменов, регулярно беседует с их родителями, учителями и даже директорами школ.

— Конечно, мне тяжело приезжать сюда после рабочего дня в МЧС, проводить тренировки, потом еще найти силы для общения с близкими, но это того стоит, — признается наставник.

До введения ограничений из-за пандемии коронавируса под руководством Иссы Катиева тренировались около полусотни спортсменов в возрасте от 6 до 16 лет из Верхних, Средних и Нижних Ачалуков. Занятия проходили три раза в неделю и длились в среднем 2-2,5 часа. Бывали также дополнительные тренировки по воскресеньям, а раз в три месяца устраивались дни борьбы, в которых участвовали представители всех республиканских школ карате.

Тренироваться чаще, по словам Иссы, у них не получалось — в ФОКе очень плотный тренировочный график, но, как утверждает наставник, в ежедневных занятиях нет необходимости.

— Перетренированность ведет к угасанию интереса, потере мотивации, что нам совсем не нужно, — считает он.

Помощь и взаимовыручка

Ну а если самому тренеру понадобится совет, то, как признается Катиев, для него непререкаемым авторитетом является Исмаил Расумов, воспитавший таких чемпионов, как Абубакар Местоев, Ингисхан Оздоев и Адам Ганиев.

— Если мне нужен совет, я обращаюсь к Исмаилу. Мы проводим совместные спарринги, а раз в месяц я приглашаю его лучших учеников к нам на мастер-классы.

Обывателю может показаться, что мастер-классы — это бесполезная трата времени, но, как утверждает Исса Катиев, на подобных мероприятиях юные спортсмены узнают много нового.

— После таких встреч мы целенаправленно работаем над новыми приемами — отрабатываем их, учимся применять в бою.

Коронавирус внес свои коррективы

Что же касается планов на будущее, то на момент нашей беседы, а было это еще до начала пандемии, у Иссы были большие ожидания.

— В апреле в Орле будет проходить первенство России. Я думаю, что у нас хорошие шансы достойно выступить. Учитывая опыт спортсменов, которых я планирую повезти на соревнования, без наград мы не приедем, — делился тогда со мной тренер. — Потом хотелось бы попасть на чемпионат мира. Если мои ребята выиграют мировое первенство, я смогу немного расслабиться, а пока нам всем нужно работать и еще раз работать.

Да, у Иссы Катиева были почти наполеоновские планы, но злосчастный коронавирус внес свои коррективы в нашу привычную жизнь. Я уверена, что пандемия лишь на время отсрочила исполнение его мечтаний. Хочется надеяться, что совсем скоро все вернется на круги своя, и мы с радостью будем поздравлять наших спортсменов с очередными победами.

— Я по жизни оптимист и надеюсь только на лучшее. Когда ты думаешь о хорошем, все удается, когда думаешь о плохом... О плохом я стараюсь вообще не думать, — утверждает Исса.

Как признается мой собеседник, он сам живет «по принципу велосипеда: остановился — упал». Вот и приходится ему все время двигаться.

Давайте и мы верить в лучшее и идти вперед. А прелесть любой черной полосы в том, что она рано или поздно заканчивается.