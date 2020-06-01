Таким образом, чемпион России будет определен по спортивному принципу, как того и хотел лидирующий в чемпионате петербургский «Зенит» и многие другие клубы. Сезон РПЛ должен быть завершен 22 июля.

Чемпионат России был приостановлен в марте из-за распространения коронавирусной инфекции, позже стало известно, что соревнования приостановлены до 31 мая. Ключевым вопросом в повестке исполкома в пятницу было решение по поводу того, целесообразно ли возобновить розыгрыш чемпионата, и если да, то когда именно.

Исполком принял решение доиграть сезон и выбрал одну из двух дат, предложенных для возобновления сезона. Футбольные чиновники посчитали, что не стоит тянуть до 28 июня — РПЛ вернется на неделю раньше. Правда, окончательное слово в вопросе возобновления сезона остается за государством, в том числе за властями регионов.

Розыгрыш РПЛ был заморожен из-за коронавируса после 22-го тура, теперь команды летом получат возможность в честной борьбе распределить места в турнирной таблице. Чаще других заявляли о нежелании доигрывать сезон московский «Спартак», который уже по сути не претендует на призовые места в текущем сезоне, и грозненский «Ахмат», который расположился на последнем месте. Грозненцы рассчитывали на то, что клуб сохранит прописку в Премьер-лиге в том случае, если соревнования не будут доведены до логического завершения.

Радоваться такому решению могут в первую очередь «Краснодар» и «Ростов». По итогам 22-х туров клуб Сергея Галицкого лишь по дополнительным показателям уступает второе место московскому «Локомотиву», а теперь сможет продолжить борьбу за прямую путевку в групповой турнир Лиги чемпионов. «Ростов» Валерия Карпина теперь имеет возможность завершить сезон в первой тройке и вернуться в главный еврокубок.

Глава РПЛ Сергей Прядкин заявил, что матчи чемпионата России по футболу до конца сезона будут проходить без зрителей.

Кубок России возобновится параллельно с РПЛ — 21 июня. Финал второго по престижности клубного турнира России по футболу ранее был запланирован на 13 мая, новая дата решающей игры — 25 июля. Места проведения матчей будут определяться с учетом эпидемиологической ситуации. Таким образом, «Спартак» сохраняет шансы завершить сезон с трофеем и пробиться в еврокубки, хотя ранее владелец клуба Леонид Федун не раз заявлял о том, что сезон доигрывать не надо.