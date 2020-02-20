Как следствие, инициативная команда в лице молодежного совета города подготовила подробный проект мультиспортивного комплекса, который планировалось установить в городском парке. Богатство зеленых насаждений и свежий воздух благоприятствовали созданию места для активного отдыха горожан.

Воодушевлённые своей идеей, молодые люди решили заразить ею все органы власти, в надежде найти поддержку, а вместе с ней и финансирование. Долгое время ожидания помощи не увенчалось успехом, и поэтому молодежным советом было принято решение своими силами реализовать данный проект в городском парке имени Серго Орджоникидзе.

Ежегодный молодежный форум «Машук» давал возможность реализации молодежных проектов в виде выделения грантовой поддержки. После нескольких неудач ребята все же одержали победу в 2018 году и получили грант в размере 1,5 млн рублей. Однако ввиду того, что смета проекта составляла 4,5 млн рублей, а выделенная сумма не позволяла реализовать проект в полном объеме, команда молодежного совета прибегла к поискам спонсоров из числа неравнодушных бизнесменов.

И в результате больших трудов, поисков, разочарований и стремлений городской молодежи к развитию сегодня местные жители получили в дар современную и оснащённую всем необходимым инвентарем мультиспортивную площадку, на которой каждый может попробовать себя в таких видах спорта, как волейбол, баскетбол, большой теннис и мини-футбол.

Ребята надеются, что жители по достоинству оценят этот труд, а подрастающее поколение оторвётся от гаджетов и будет проводить свой досуг на свежем воздухе.

Стоит также отметить важную деталь, как резиновое покрытие для площадки, на которое не хватило средств. Но молодежь надеется, что в ближайшем будущем и этот вопрос будет закрыт.

Также за оказанную помощь авторы проекта благодарят начальника ГУ «Ингушавтодор» Батыра Хаматханова, первого заместителя генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Назрань» Харона Цороева, генерального директора ОАО «РН» Ингнефть" Руслана Бекова, директора ООО «Орион» Амирхана Хамхоева и всех неравнодушных жителей города.